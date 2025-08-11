El Monterrey de la costarricense Valverde visita a Cruz Azul en busca de extender su racha

México, (EFE).- El Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde, quinto de la tabla de posiciones, visitará mañana al Cruz Azul, duodécimo, en busca de extender su buena racha en el Apertura del fútbol femenino de México.

Después de ser goleadas 4-0 en su debut por las Pumas UNAM, las Rayadas suman cuatro victorias consecutivas con 17 goles anotados y dos recibidos, pero uno de esos triunfos fue contra San Luis, noveno de la clasificación y los otros ante los tres equipos de peor rendimiento en el torneo: Querétaro, Puebla y Mazatlán.

Este martes, el inicio de la sexta jornada del campeonato, las Rayadas buscarán mantener su tendencia al alza con una ofensiva liderada por la australiana Emily Gielnik, la española Lucía García y la sudafricana Jermaine Seoposenwe, quien debutará luego de haber jugado la Copa Africana de Naciones.

Será otro partido en el que las regias saldrán como favoritas, siempre y cuando no subestimen a unas Azules que cuentan con una goleadora de alto nivel, la estadounidense Aerial Chavarin, tercera anotadora del campeonato con cinco dianas.

También este martes, las campeonas Tuzas de Pachuca visitarán al Querétaro y el Tigres UANL de la española Jenni Hermoso jugará como local contra el Tijuana.

Pachuca, sexto de la tabla, tiene todo para vencer por margen amplio a un Querétaro de pobre defensa, goleado 11-0 por América en la cuarta jornada, que recibe como promedio casi cuatro goles por partido.

Las ‘Amazonas’ de la española Jenni Hermoso, segundas de la tabla de posiciones, también son favoritas ante un Tjuana que marcha decimoquinto de la clasificación con dos empates y tres derrotas.

El miércoles el líder América tendrá todo a favor para sumar su sexto triunfo consecutivo, cuando reciba al humilde Puebla, que suma cinco reveses consecutivos.

América suma 22 goles a favor y uno en contra y, si mantiene su rendimiento, debe pasar por encima de un rival con 16 goles recibidos, la tercera peor zaga del campeonato.

En otros duelos, este martes el San Luis recibirá al Atlas y el miércoles jugarán León-Juárez FC, Toluca-Guadalajara y Mazatlán-Pumas UNAM.

– Partidos de la sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Martes 12.08: Cruz Azul-Monterrey, Querétaro-Pachuca, San Luis-Atlas y Tigres UANL-Tijuana.

Miércoles 13.08: León-Juárez FC, Toluca-Guadalajara, América-Puebla, Mazatlán-Pumas UNAM.

Pendiente (04.09): Santos Laguna-Necaxa.