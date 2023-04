El Monterrey del argentino Funes Mori, retomar el paso ante el Mazatlán

México, (EFE).- El líder Monterrey del goleador argentino Rogelio Funes Mori visitará este viernes al Mazatlán del atacante colombiano Nicolás Benedetti en busca de recuperar la racha ganadora en el Clausura 2023 del fútbol mexicano.

Después de 12 jornadas sin perder, los Rayados cayeron el pasado 1 de abril por 2-1 ante el América y perdieron 1-2 el pasado domingo con el Santos Laguna, lo cual acortó la ventaja del cuadro regio sobre sus más cercanos perseguidores.

Este viernes, el equipo del estratega Víctor Manuel Vucetich tratará de confirmar su condición de mejor visitante del campeonato ante el último lugar de la clasificación, que además es el conjunto de peor rendimiento como local.

Si bien ha perdido gas, Monterrey solo necesita un triunfo en dos partidos para acceder como primer favorito a los cuartos de finales, lo cual le garantizaría al conjunto cerrar como local en cada serie de la disputa del campeonato.

A falta de dos encuentros para cada equipo, Monterrey le saca cuatro puntos al América y seis a Toluca y Guadalajara, que completan el cuarteto de los clasificados de manera directa a la liguilla de los ocho mejores.

Este jueves, en el inicio de la penúltima fecha del Clausura, el Puebla, decimocuarto de la tabla de posiciones, visitará a los Tigres UANL, séptimo lugar, en un duelo que el cuatro del guardameta paraguayo Antony Silva buscará no perder para mantenerse vivo en su afán de pasar a cuartos de finales, vía reclasificación.

Uno de los duelos más esperados del fin de semana será el América-Pumas UNAM, entre dos rivales con una añeja rivalidad que buscarán ganar por lo que representa vencer a uno de sus rivales más enconados y por lo que puede representar en la tabla.

Si triunfa, el América del volante chileno Diego Valdés firmará su pase a la liguilla, en tanto Pumas, duodécimo de la tabla, está obligado a sumar de a tres para no salir de zona de repesca.

El duelo estará rodeado de morbo porque el argentino Antonio Mohamed, estratega de los Pumas, fue campeón como entrenador del América en el Apertura 2014.

El sábado el campeón Pachuca del técnico uruguayo Guillermo Almada recibirá al San Luis, obligado a ganar para, si se combinan otros resultados, saltar a uno de los cuatro primeros lugares, y el Guadalajara del entrenador serbio-español Veljko Paunovic recibirá al Cruz Azul, al que debe derrotar para no arriesgar su ubicación en zona de pase directo a la fase de los ocho mejores.

En otros duelos de la penúltima jornada, el viernes Necaxa recibirá a Atlas y Tijuana al León y el domingo el Juárez Fc visitará a Toluca y Querétaro al Santos Laguna.

– Partidos de la decimosexta jornada del Clausura mexicano:

. Jueves 20.04: Tigres UANL-Puebla.

. Viernes 21.04: Mazatlán-Monterrey, Necaxa-Atlas y Tijuana-León.

. Sábado 22.04: Pachuca-San Luis,Guadalajara-Cruz Azul y América-Pumas UNAM.

. Domingo 23.04: Toluca-Juárez FC y Santos Laguna-Querétaro.