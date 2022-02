El Monterrey reta a un mermado Al-Ahly en su debut en el Mundial de Clubes

Redacción deportes, (EFE).- Los Rayados de Monterrey, del entrenador Javier Aguirre, campeones de la Concacaf, retarán este sábado a un mermado Al Ahly egipcio, monarca de África, en su debut en el Mundial de Clubes, que se disputa en Emiratos Árabes Unidos 2021.

Los Rayados se medirán al Al Ahly en una segunda ronda en la que contarán con una plantilla casi completa en la que no estará el extremo colombiano Duván Vergara, lesionado, ni el defensa César Montes, quien dio positivo de la covid-19 y no ha podido viajar al torneo.

Sin embargo, Aguirre tendrá a varios titulares como los mexicanos Rogelio Funes Mori y Luis Romo, y los argentinos Esteban Andrada y Maxiliano Meza, que llegarán a pocas horas del duelo debut por jugar con sus selecciones las eliminatorias mundialistas y en el último momento se definirá si están listos para alinear de inicio.

A pesar de estas bajas, el cuadro regio, el de más valor en México, estará más completo que el Al-Ahly, que de entrada no tendrá a cinco jugadores que disputarán con la selección de Egipto la final de la Copa Africana el domingo y sin su técnico Pitso Mosimane, enfermo de la covid-19.

Mosimane deberá hacer malabares a la distancia para alinear a un conjunto competitivo y validar en la cancha el prestigio del Al-Ahly, el más ganador de su país con 42 títulos de Liga.

El Monterrey disputará por quinta ocasión el Mundial de Clubes con el objetivo de mejorar los terceros lugares que consiguió en 2012 y 2019, su última participación.

Los Rayados de Aguirre deben por lo menos llegar a la final en la que podrían medirse al favorito, el Chelsea inglés, para con ello igualar lo que el año pasado logró su más enconado rival, los Tigres UANL, que perdieron el partido por el título con el Bayern Múnich alemán.

El ganador entre Monterrey y el Al-Ahly enfrentará en las semifinales al Palmeiras brasileño, campeón de la Conmebol.

-Alineaciones probables:

Al-Ahly: Ali Lofti; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul; Aliou Dieng, Ahmed Abdelkader, Luis Miquissone, Hussein El Shahat, Magdy Afsha; Ziad Tarek.

Entrenador: Pitso Mosimane.

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Alex Grijalva, Héctor Moreno, Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis Romo, Arturo González; Maximiliano Meza, Rogelio Funes Mori, Rodolfo Pizarro.

Entrenador: Javier Aguirre.

Árbitro: Christopher Beath (Australia).

Estadio: Al Nahyan.

Hora: 20:30 hora local (16:30 GMT).