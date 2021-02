El mundo de la música, de luto por la muerte de Chick Corea a los 79 años

Nueva York, (EFE News).- El mundo de la música rindió homenaje al legendario pianista de jazz Chick Corea, que murió este martes a causa de un cáncer a los 79 años.

“Es con gran tristeza que anunciamos que el 9 de febrero, Chick Corea falleció a los 79 años a causa de una forma rara de cáncer que sólo fue descubierto recientemente”, aseguró su página oficial en Facebook, donde subrayan que el músico era un “marido, padre y abuelo querido, y un gran mentor y amigo de muchos”.

Leyendas de la música, como Cat Stevens, rindieron hoy homenaje a la vida de Corea y de sus importantes aportaciones al mundo de la música, como su genio al improvisar e innovar no sólo dentro del jazz.

“Dios bendiga a Chick Corea, uno de los músicos más innovadores e inspiradores con los que he tenido el privilegio de trabajar”, aseguró Stevens en su cuenta de Twitter.

El saxofonista Curtis Stigers también lo recordó y le agradeció por haberle inspirado a seguir una vida en la música, a la par que recordó el privilegio de haber actuado con él en 2018 en San Sebastián (España).

La mítica sala de jazz neoyorquina Blue Note, donde actuó con frecuencia Corea, y la Orquesta Sinfónica de Londres también se unieron a las muestras mundiales de pésame.

Corea quiso en su último mensaje al público pedir que todo aquel que sienta curiosidad por tocar música, escribir o actuar, se lance a hacerlo: “No sólo porque el mundo necesita más artistas, sino porque además es muy divertido”, afirmó Corea, que dijo además que ha sido “una bendición y un honor” aprender de sus amigos músicos.

Corea fue una destacada figura en el desarrollo del jazz de la posguerra, y pasó tiempo tocando con el grupo de música eléctrica de Miles Davis, por lo que forma parte de varios álbums de jazz que han pasado a la historia, como “In a Silent Way” (1969) y “Bitches Brew” (1970).

El músico, nacido en Chelsea (Massachusetts) el 12 de junio de 1941, fue el cuarto artista con más nominaciones de los premios Grammy de la historia, al acumular un total de 65, de los que finalmente se llevó 23.

Además, era conocido por el extenso número de géneros musicales en los que participaba dentro del jazz, desde el vanguardista hasta el bebop, la fusión y la música de cámara.

Corea era considerado frecuentemente, junto con Herbie Hancock y Keith Jarrett, como uno de los pianistas de jazz más importantes desde los años 60 en adelante.

Tras publicar álbums más tradicionales en los primeros años de su carrera, entre los que destaca “Now He Sings, Now He Sobs” (1968), lanzó su grupo de música eléctrica Return to Forever con un disco del mismo nombre, que ahora es descrito como un punto de inflexión para el jazz de fusión, que se convirtió en la corriente principal en los años 70.

Tras disolverse Return to Forever, siguió grabando y participando en giras tanto en el grupo “Elektric” como “Akoustic”, ambos muy populares tanto en festivales internacionales como en salas de jazz estadounidenses.

