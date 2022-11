El mundo empresarial de Piqué

Barcelona, (EFE).- Piqué, quien anunció que se retira, es mucho más que un futbolista. A medida que fue avanzando su carrera, llena de éxitos, fue cogiendo más importancia su faceta empresarial. Kosmos es el eje alrededor del que giran sus negocios. Es la empresa organizadora de la Copa Davis. Tiene un equipo de fútbol, el Andorra de Segunda División. Y un club de eSports, KOI.

Además, Piqué hizo de intermediario para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Allí se disputó el torneo por primera vez en 2020 y la RFEF tiene un acuerdo con el gobierno del país asiático para que albergue la competición hasta 2029. Por su intervención en las negociaciones, el central azulgrana cobrará un total de 24 millones de euros en seis años.

El defensa de 35 años también dio otros pasos fuera de los terrenos de juego que afectaron directamente a su club, el Barcelona. Por ejemplo, Piqué fue una de las claves de la negociación para que Rakuten se convirtiera en 2017 en el patrocinador de la camiseta azulgrana. La relación de amistad del central con Hiroshi Mikitani, fundador y CEO de Rakuten, en su momento sirvió para acercar a las dos entidades.

A día de hoy, Rakuten, que desde el 30 de junio de este año ya no patrocina al Barça, es el principal patrocinador de la Copa Davis desde que en 2019 Kosmos se hizo con la organización de la competición y cambió el formato. Desde entonces, la fase final se llama Davis Cup by Rakuten Finals. El propósito de Kosmos es invertir 3.000 millones de dólares en el torneo en un periodo de 25 años.

Este mes de noviembre, entre el 22 y el 27, se disputará por tercera vez la fase final de esta nueva Copa Davis. La sede esta vez será Málaga, que coge el relevo de Madrid, ciudad que la acogió en 2019 y en 2021 (en 2020 no se pudo disputar a causa de la pandemia del coronavirus). En el futuro, tal como explicó el director del torneo, David Ferrer, en una reciente entrevista con EFE, el objetivo es “expandir” geográficamente la competición.

Por otro lado, Piqué también le causó algún disgustó al Barcelona. En 2018, el jugador azulgrana produjo, a través de Kosmos, el documental ‘La decisión’, en el que Antoine Griezmann hizo público que se quedaba en el Atlético de Madrid y que no ficharía por el club catalán. Este hecho sentó muy mal a la directiva de Josep Maria Bartomeu, aunque finalmente no tomó ninguna medida.

La primera aventura empresarial de Piqué fue Kerad Games, una empresa de videojuegos fundada en 2011 que pretendía ofrecer con ‘Golden Manager’ una versión modernizada del histórico ‘PC Fútbol’. Pero la apuesta no le salió como esperaba. Tampoco triunfó con Yours, un restaurante de hamburguesas premium.

Todo cambió en 2017, cuando fundó el ‘holding’ Kosmos, que colidera con su amigo Hiroshi Mikitani. Los primeros dos grandes movimientos fueron lograr la organización de la Copa Davis y la compra del Andorra el 29 de diciembre de 2018, cuando Kosmos se hizo cargo de la deuda que arrastraba el club, entonces en Primera Catalana, la quinta división del fútbol español.

Pero en el verano de 2019 compró la plaza del Reus en Segunda División B por un precio de 452.022 euros y la pasada temporada logró el ascenso a Segunda División por méritos deportivos. Actualmente, el Andorra, entrenado por Eder Sarabia, el segundo de Quique Setién en el Barcelona, ocupa el noveno puesto de la clasificación con 21 puntos tras la disputa de 14 jornadas.

El último gran negocio de Piqué fue la fundación en 2021 junto al creador de contenidos Ibai Llanos de KOI, un club de eSports que acaba de dar un paso importante al fusionarse con Rogue, campeón del League of Legends (LoL) en Europa. Así, KOI ahora tendrá siete equipos: League of Legends, Teamfight Tactics, FIFA, Valorant, Rocket League, Rainbow Six: Siege y Call of Duty.

