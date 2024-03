El músico colombiano Esteman celebra la libertad madrileña en ´Noches de Verano´

Ciudad de México (EFE).- El artista colombiano afincado en México Esteman pasó un verano en Madrid con su esposo y quiso hablar de ello en una canción. En ‘Noches de Verano’, junto a Villano Antillano, plasma, dijo en una entrevista con EFE, la libertad que sintió en aquellos días.

“Madrid es una ciudad que se ha convertido en una ciudad muy especial para mí porque mi familia tiene allá una casa, he ido de manera muy seguida. Con mi esposo vivimos un Pride en Madrid y pasamos allí un verano, se sabe que los días son calurosos y las noches se vuelven muy especiales. Esta canción va un poco a eso: a ese sentimiento de la adolescencia, de no tener miedo, de dejarse llevar, de ser uno mismo, de sentirse cómodo en una ciudad que te abraza y con una persona que te abraza”, dijo el artista.

Esteman y Villano Antillano son dos figuras muy representativas del colectivo LGBT.

La capacidad de la rapera puertorriqueña Villano Antillano para adaptarse a bases de rap, trap y a creaciones con toques de reguetón o electrónica hicieron que Bizarrap se interesara en grabar con ella, algo que cristalizó en una sesión publicada en junio de 2022 que le dio gran visibilidad para mandar su mensaje revolucionario.

El proyecto del colombiano Esteman, que presentará en mayo su quinto disco en más de 15 años de carrera, manda a través de su música festiva y con sonidos muy bailables un mensaje de libertad y amor.

En ‘Noches de Verano’ es reconocible el sonido de Esteman, que recuerda a los sintetizadores setenteros y tiene sonidos más actuales llevados a su mundo, así como será el disco que presenta en mayo.

“Definitivamente es un disco en el que es inevitable no mostrar mi identidad, pero es un Esteman renovado, un poco rebelde”, compartió el músico.

Dijo que sucede mucho en la noche, que expresa diferentes estados y caras de las que suelen mantenerse en la oscuridad y que “hay que darles luz, contarlas”.

Y a esto contribuye la rapera Villano Antillano en ‘Noches de Verano’, donde representa “el lado oscuro de la noche”.

De hecho, Esteman relató que está representada a través de un gato negro en el videoclip, en el que aparece el artista colombiano disfrutando la noche madrileña junto a sus amigos y alabando al amor en todas sus extensiones mientras que Villano Antillano le canta a un amor de discoteca.

“A Villana la veo como una voz que ha sido luz y representante para la comunidad LGBTIQ+ y para la comunidad trans ni se diga. Su música es muy poderosa, cómo dice las cosas y del otro lado yo he logrado alzar una bandera para las personas que nos sentimos como bichos raros en este mundo donde hay demasiadas categorías”, concluyó Esteman.