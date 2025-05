El músico Sufjan Stevens se pronuncia sobre su enfermedad: “Estoy empezando a ver la luz”

Washington, (EFE).- El músico estadounidense Sufjan Stevens, que en 2023 anunció que padece el síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que afectó a su movilidad, rompió este miércoles su silencio sobre la enfermedad y afirmó que aunque se encuentra en “un estado de supervivencia” está empezando a ver la luz.

“Me han pasado cosas muy difíciles, así que estoy en un estado de recuperación y supervivencia. Todavía no estoy en condiciones ni de ánimo para salir de gira, pero estoy empezando a ver la luz”, dijo en una entrevista concedida a la revista Vulture.

Stevens había comunicado en 2023 que después de una serie de pruebas médicas y de pasar “dos semanas atrapado en la cama” los neurólogos le habían diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré y que ya se encontraba en tratamiento.

El artista dijo ahora estar empezando a ver el camino hacia algo “significativo y sustancial”: “Me he estado centrando en el momento y en cosas que me parecen muy tontas y zen: serenidad, aceptación, deber y responsabilidad”, sostuvo.

Nacido en Detroit hace 49 años, es uno de los principales artistas de la música alternativa de Estados Unidos y ha sido considerado por críticos especializados uno de los mejores compositores de su generación.

En 2018 obtuvo una nominación al Óscar por su tema “Mystery of Love” para la película “Call Me By Your Name”, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer y dirigida por Luca Guadagnino.

Stevens añadió en Vulture que en este tiempo se ha centrado en cosas como la jardinería, pasear perros o estar al frente de su discográfica, Asthmatic Kitty.

“Tengo un equipo, pero estoy mucho más involucrado que antes. Me siento bien teniendo eso para ocupar mi tiempo ahora mismo. Estoy haciendo muchas cosas cotidianas y mundanas de adulto. El otro día, tuve que cambiar una bomba séptica. He tenido que cambiar los azulejos de la cocina y comprar algunos electrodomésticos nuevos”, recalcó.

En este último año ha trabajado igualmente en la música de otros artistas. “Siento que mi vida está al servicio de otras cosas. Está bien y es algo que se me exige. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Han sido dos años de mierda, pero estoy bien”.

Entre sus proyectos inmediatos está el lanzamiento este próximo 30 de mayo de la edición especial por el décimo aniversario de ‘Carrie & Lowell’.

Ese álbum de 2015, según recuerda Vulture, se centra en algunos años de su juventud, cuando vivía con su madre, Carrie, y su padrastro, Lowell, quien más tarde cofundaría en Oregón Asthmatic Kitty.