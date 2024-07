El nuevo álbum de Baby Yors, “Money” muetra el brillo de Las Vegas

* Desde la sátira sobre la búsqueda de la riqueza

Los Ángeles. — Hoy, el innovador y multidisciplinario artista y músico Baby Yors lanza el video musical de su más reciente sencillo “MONEY” perteneciente a su segundo álbum, “AMERICANO”. Esta divertida canción critica, desde el humor y la complicidad, la obsesión americana por la riqueza, sugiriendo que si eres rico, América te amará, pero si no lo eres, no sentirás que es el lugar donde quieres vivir. Este himno de atracción de la abundancia contiene un pegadizo verso: “Money, now that I have it, I feel satisfaction all over my body” (Dinero, ahora que lo tengo, siento satisfacción por todo mi cuerpo).

“MONEY” subraya la paradoja de cómo el dinero puede impactar en el sentido de realización y valor social de una persona, y el video musical es una representación de la visión satírica de la canción sobre la búsqueda de la riqueza. Dirigido por el propio Baby Yors, el video musical toma lugar en Las Vegas, donde él se ve disfrutando de las apuestas y los excesos típicos de esta ciudad, mostrando opulencia, decadencia y gastos extravagantes en algunos de los casinos más emblemáticos de la ciudad, como el Caesars Palace y el Wynn Las Vegas.

“En mi opinión, la verdad de Estados Unidos, es que la libertad sólo se puede lograr a través del dinero”, dijo Baby Yors. “Creo que es una afirmación muy sombría, pero es sólo una observación. Reirse de ello es una forma de hacer las paces con una necesidad innegable, especialmente cuando muchos de nosotros crecimos en un ambiente religioso que nos enseña que la riqueza no es santa o lo que sea. Tuve que convertirme en un hombre de negocios fuera de mi arte para mantener mi arte intacto y mi billetera saludable. Nunca pensé que lo haría, pero ahora creo que es el único camino a seguir dado el estado actual de la industria musical”.

Esta canción es parte de “AMERICANO”, el segundo álbum de Baby Yors que se lanzó el 4 de julio. Este es un proyecto perfecto para el verano, está en Spanglish, y observa a los Estados Unidos desde el singular punto de vista de Baby Yors, quien aplaude y satiriza la vida americana a través de canciones que abarcan temas que van desde la política y la cirugía plástica hasta la riqueza y las redes sociales.