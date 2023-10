El nuevo ‘Dream Team’ va tomando forma

Chicago (EE.UU.), (EFE).- LeBron James, Kevin Durant y Steph Curry. En el espacio de pocos minutos, tres leyendas de la NBA anunciaron su voluntad de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con el ‘Team USA’. El aviso llegó desde el día de medios previo al comienzo de la mejor liga de baloncesto del mundo: un nuevo ‘Dream Team’ va tomando forma.

Después de los últimos dos fracasos deportivos vividos en los Mundiales, Estados Unidos quiere reivindicarse como el país dominador del baloncesto mundial y, para LeBron, Durant y Curry, París 2024 es una plataforma inmejorable para hacerlo.

El primero en oficializar su participación en París fue Kevin Durant, en la rueda de prensa del día de medios de los Suns.

“Voy a estar en los Juegos el año que viene”, aseguró.

El ‘Team USA’ recibía el visto bueno de un jugador que luce ya tres oros olímpicos en sus vitrinas, los de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Menos tajante fue LeBron James, pero igual de estimulante para el público estadounidense. En la rueda de prensa de los Lakers en Los Ángeles, ‘King James’ confirmó su voluntad de estar en París.

“Tengo interés, veremos qué pasa. A nivel físico, veré al final de la temporada. Pero no creo que habrá mucho desgaste, veremos qué pasa”, afirmó LeBron, ganado del oro olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012.

Y, a los pocos minutos, llegó el anuncio de Steph Curry desde San Francisco. El fenómeno del tiro de tres puntos confirmó su objetivo de integrar el ‘Team USA’ en los Juegos, un escenario en el que nunca ha competido.

“Hablé de la oportunidad, y si todo sigue bien, quiero jugar. Es algo que nunca he hecho y veo la oportunidad de volver a ser dominadores”, dijo Curry en el día de medios de los Warriors.

“Quiero estar allí, estar en el equipo. Espero que las cosas se den”, agregó.

Y es que a los anuncios de estas tres leyendas podrían sumarse en las próximas semanas los de campeones como Jayson Tatum, Devin Booker, Damian Lillard o Anthony Davis.

De’Aaron Fox, de los Sacramento Kings, Kyrie Irving, quien fue compañero de LeBron en los Cleveland Cavaliers, o Draymond Green, de los Warriors, también suenan como posibles integrantes del equipo norteamericano.

En Estados Unidos existe la motivación de tomarse la revancha después de los dos disgustos vividos en los últimos dos Mundiales, a los que la selección acudió con una plantilla sin sus principales estrellas.

El grupo joven armado por el técnico Steve Kerr no estuvo a la altura y en el último Mundial, Estados Unidos cayó en las semifinales contra Alemania, a la postre campeona.

Estados Unidos terminó cuarto tras perder también la disputa por el tercer puesto contra Canadá.

Los Juegos Olímpicos de París se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto y Estados Unidos defenderá su corona, tras ganar el oro en las últimas cuatro ediciones y en siete de las últimas ocho.