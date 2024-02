El nuevo Gobierno de Guatemala se suma al plan de EEUU y México para reducir la migración

Washington, (EFE).- El Gobierno del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se sumó este miércoles a la estrategia que llevan a cabo Estados Unidos y México para reducir los elevados flujos migratorios de la región que se dirigen a territorio estadounidense.

Una delegación guatemalteca liderada por el ministro de Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, participó en Washington por primera vez en las reuniones periódicas sobre migración que desde hace tiempo mantienen las autoridades estadounidenses y mexicanas.

En el encuentro trilateral estuvieron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional y encargado de la política migratoria estadounidense, Alejandro Mayorkas, y la canciller de México, Alicia Bárcena, entre otros.

Felicitaciones para Arévalo de León

Las tres delegaciones se congratularon por el éxito de la toma de posesión en Guatemala del nuevo presidente progresista Bernardo Arévalo de León, quien pudo asumir el poder en enero pese al intento de sabotaje del Ministerio Público de su país.

Blinken dijo estar “muy contento de ver que la transición se llevó a cabo” y de que el nuevo Gobierno “no solo está en su lugar sino que actúa con firmeza para enfrentar desafíos como la migración irregular”.

Asimismo, la canciller mexicana aplaudió que se cumpliera en Guatemala con “el mandato constitucional” y expresó el “irrestricto apoyo” de México hacia el nuevo Ejecutivo guatemalteco.

Martínez, por su parte, agradeció a Estados Unidos y a México por su respaldo durante esos “meses difíciles”: “Sin el apoyo de la comunidad internacional no estaría hoy sentado aquí”, dijo el ministro guatemalteco.

Un nuevo grupo de coordinación

Buena parte de la reunión giró en torno al aumento de la coordinación entre los tres países para reforzar la frontera de Estados Unidos con México y la de México con Guatemala.

En 2023, se registraron más de 2,4 millones de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra récord y un fenómeno que se ha convertido en uno de los temas principales de las elecciones estadounidenses del próximo noviembre, en las que el presidente, Joe Biden, buscará su reelección.

Blinken, Bárcena y Martínez acordaron la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma trilateral los asuntos migratorios.

Ese grupo permitirá “coordinar mejor la contención” en las fronteras y compartir información actualizada de forma diaria sobre el fenómeno migratorio en los tres países, explicó en una rueda de prensa telefónica el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración de Estados Unidos, Blas Núñez Neto.

A la salida del Departamento de Estado, la canciller mexicana confirmó que acordaron trabajar conjuntamente para “proteger” las fronteras comunes y se comprometieron a intercambiar información sobre tráfico de personas, drogas y armas.

Atender las causas de raíz

Pero tanto México como Guatemala insistieron en que para reducir la migración irregular no basta con endurecer los controles fronterizos, sino que se debe ampliar los permisos temporales de trabajo e impulsar el desarrollo económico de Centroamérica.

“Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral, que están buscando oportunidades”, dijo Bárcena en el encuentro.

Por su parte, Martínez recalcó que la migración no es un “problema” sino un “fenómeno” que solo se podrá atender a largo plazo si se logra el desarrollo económico de Guatemala y la creación de oportunidades para que sus ciudadanos no salgan del país.

El encargado del Departamento de Estado para Centroamérica, Eric Jacobstein, aseguró en una rueda de prensa que Estados Unidos coincide con México y Guatemala en la necesidad de “abordar urgentemente” las causas de raíz de la migración.

En ese sentido, se comprometió a poner el enfoque en apoyar a la población del Altiplano Occidental de Guatemala, región de donde emigran muchas personas, y a los grupos vulnerables como los indígenas y las mujeres.

Guatemala albergará una reunión migratoria

Como gesto de buena voluntad y cooperación, el Gobierno guatemalteco anunció durante el encuentro que albergará el próximo abril la nueva reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles.

La Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles fue suscrito por más de una veintena de países en 2022 que se comprometieron a frenar la migración irregular que se dirige a Estados Unidos y, a su vez, ampliar las vías de acogida para los migrantes.

Al encuentro estarán invitados los 22 países firmantes de la declaración, entre ellos Estados Unidos y México.