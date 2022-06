El nuevo propietario del Sporting, Alejandro Irarragorri, visita Mareo

Gijón (España), (EFE).- El nuevo consejo de administración del Sporting encabezado por Alejandro Irarragorri visitó a primera hora de este miércoles la Escuela de Mareo, de la que destacó su “enorme potencial” para ser “la base de todo lo que viene para la institución, el equipo y la afición”.

Irarragorri está desarrollando una intensa actividad para conocer todos los pormenores del club que acaba de adquirir y, tras la presentación oficial que acabó cerca de la pasada medianoche, a las 8:30 horas ya estaba junto a todo su equipo en Mareo, donde se forman los jugadores de la base sportinguista.

Joaquín Alonso, el futbolista que más veces vistió la camiseta del Sporting, está siendo su guía tanto ayer en El Molinón como hoy en Mareo, donde le mostró todas las instalaciones, así como la finca adyacente que fue recientemente comprada por el club.

“Mareo tiene un potencial enorme, es un lugar maravilloso tal y como me lo habían descrito, no dejo de pensar en una serie de oportunidades que hay que apuntalar”, manifestó Irarragorri, quien tras la visita a las instalaciones mantuvo una primera reunión con los trabajadores, entre los que se encontraba el hasta ahora director deportivo, Javi Rico, cuyo futuro en el club está en entredicho.

El presidente ejecutivo, David Guerra, y el máximo responsable de la parcela deportiva, Gerardo García, trabajan ya en la confección de la plantilla, que pondrán a disposición de Abelardo Fernández, aunque es poco probable que el técnico rojiblanco pueda contar con ella al completo en el inicio de la pretemporada el próximo 9 de julio.

El Sporting tiene muchas bajas, ya que no continúan ninguno de los cedidos ni tampoco ninguno de los que acaban contrato, por lo que es necesario incorporar bastantes futbolistas, alrededor de una decena.