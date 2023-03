El ‘ojo de halcón’ llega a la NBA en 2023-24 tras un año de polémicas

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El ‘ojo de halcón’, la tecnología usada ya en deportes como el tenis o el fútbol para determinar la exacta posición de la pelota, llegará a la NBA a partir de la temporada 2023-2024 y aliviará parcialmente el trabajo de los árbitros tras una temporada marcada por una larga serie de errores.

La NBA firmó recientemente un acuerdo de varios años con Sony’s Hawk-Eye Innovations para una tecnología que permitirá a la liga recoger datos especializados, controlar el movimiento de cada jugador y el balón en todo momento y facilitar varias llamadas de los árbitros.

La nueva tecnología permitirá facilitar la toma decisión en casos objetivos como la posición de los pies de los jugadores en lanzamientos de tres puntos o para determinar si un jugador tocó el balón estando dentro o fuera de la pista.

No se excluye que en un futuro el ‘ojo de halcón’ realizará llamadas automáticas en esos casos, algo que ya ocurre habitualmente en el tenis, que ya no usa jueces de línea en sus grandes torneos del Tour ATP y WTA.

Y es que la tecnología desarrollada para Sony no sólo se usará para ayudar el arbitraje, sino abrirá nuevos horizontes en el análisis de partidos y en el contenido ofrecidos a los aficionados.

De hecho, la NBA planea realizar recreaciones virtuales de los partidos y ofrecer ángulos ‘dinámicos’ para seguir las jugadas de las estrellas.

La liga estadounidense colaboraba ya desde 2019 con Sony’s Hawk-Eye Innovations y realizó unas exitosas pruebas del ‘ojo de halcón’ en la última Summer League.

LOS ERRORES ARBITRALES, BAJO LA LUPA

Esta temporada de la NBA ha sido marcada por una larga serie de polémicas arbitrales y el comisionado liguero, Adam Silver, destacó recientemente que los árbitros están bajo constante revisión.

Uno de los errores más destacados del año se produjo en enero en un partido de Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics, cuando no pitaron una falta muy clara a LeBron James en los últimos segundos, un fallo decisivo que motivó la indignación y la rabia del equipo angelino.

Cuestionados sobre por qué no hubo falta en la acción de Jayson Tatum sobre LeBron, los árbitros del partido que acabó con victoria de los Celtics en la prórroga (125-121) admitieron su equivocación.

“Hubo contacto. En ese momento, durante el partido, no vimos falta. Los árbitros fallaron en esa jugada”, explicaron.

“Esa dolió MUCHÍSIMO!!! No lo entiendo”, tuiteó entonces LeBron.

Otro caso se registró a principios de febrero en un duelo entre los New Orleans Pelicans y los Dallas Mavericks, cuando los árbitros devolvieron una posesión a los texanos al creer que Brandon Ingram, de los rivales, había tocado el balón con un pie en la línea.

Ese error acabó cortando las opciones de victoria de los Pelicans y los árbitros reconocieron posteriormente su error.

Sin en el caso de LeBron, el ‘ojo de halcón’ no daría particulares beneficios, la nueva tecnología podrá facilitar llamadas como la que involucró a Ingram.