El PAN advierte fin de alianza con el PRI por respaldo a la Guardia Nacional

Ciudad de México, (EFE).- El conservador Partido Acción Nacional (PAN) advirtió este martes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el que ha formado una alianza electoral rumbo a las presidenciales de 2024, que si respalda la reforma sobre la Guardia Nacional, que da el control operativo y administrativo de este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la alianza podría terminar.

Hace unos días, los diputados del PRI presentaron una propuesta de reforma a la Guardia Nacional, mediante la que plantearon ampliar de cinco a nueve años, es decir, hasta 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, límite que de acuerdo a la ley vigente vence en 2024.

El presidente del PAN, Marko Cortés, advirtió al PRI en una conferencia en el Senado mexicano que la coalición no solo es electoral.

“La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser de la alianza, lo que le dio sentido a esta coalición, no valdría la pena continuar”, dijo Cortés.

“Hago un llamado a la dirigencia nacional del PRI, pero también a los legisladores, que así como lo hicimos con valor y determinación, el Domingo de Resurrección, y dijimos no a la Ley Barttlet (reforma eléctrica), con ese mismo valor y altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que obtuvimos en el 2021, digamos no a la militarización que ha llevado a la más alta violencia e inseguridad en México”, añadió.

Cortés pidió a los senadores de todos los partidos rechazar la militarización del país y acordó con los senadores de su partido no acompañar esta iniciativa.

“Por supuesto que no acompañaremos esta iniciativa que es una afrenta más a nuestra Constitución y a nuestros derechos humanos de todas y todos los mexicanos”, sostuvo.

Además, rechazó la iniciativa del PRI porque dijo que va por el camino incorrecto de la militarización del país al tiempo que pidió a la dirigencia del PRI, encabezada por su presidente Alejandro Moreno, ser congruente para decir no a la militarización, de lo contrario, deberá explicarlo a los mexicanos.

Cortés afirmó que las Fuerzas Armadas merecen todo el respeto, pero en materia de seguridad pública deben ser los segundos respondientes, no los primeros, porque esa responsabilidad debe ser de las policías civiles.

Este martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.

El mandatario respaldó la propuesta del opositor PRI de mantener al Ejército en las calles hasta 2028, aunque la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 establece que los militares deben volver a los cuarteles en 2024.

Además, defendió su iniciativa de reforma, aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados, para trasladar a la Sedena el control operativo de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.