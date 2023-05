El Papa recuerda que todos los inmigrantes abandonan su tierra “por necesidad”

Miami, (EFE).- El papa Francisco expresó su pesar por el drama y “grave problema” de los inmigrantes indocumentados, de todos aquellos que migran “por necesidad”, y denunció que África sigue siendo un continente “explotado” por potencias extranjeras que “ponen sus industrias allí no para hacer crecer el país, sino para llevar”.

Desde Ciudad del Vaticano y en una entrevista en español con el periodista de Telemundo Julio Vaqueiro, Francisco habló de su propia historia como hijo de inmigrantes (su padre era contador de un banco en Italia cuando emigraron a Argentina) y aseguró nostálgico de su tierra argentina que “siempre dejas algo”.

A un emigrante siempre le “falta el aire natal. Te falta el aire natal. No es lo mismo el mate que tu mamá, tu tía, tu abuela te da recién hecho que el que te haces tú”, respondió a la pregunta del periodista.

Habló también con el reportero hispano de su salud, el aborto, los abusos sexuales, los cambios en el seno de la Iglesia y el pedido que le hizo el presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, entre otros temas.

Sobre estos diez años de papado y los cambios experimentados, Francisco dijo que “se han cambiado muchas cosas” en la Iglesia Católica, pero que lo que puso en práctica fue lo que “los cardenales en la reuniones precónclaves habíamos dicho que había que hacer”.

“Y cuando fui elegido puse en práctica esas cosas: el sistema económico, las nuevas leyes del Estado del Vaticano, la pastoral del Servicio Vaticano, que es muy importante”, precisó.

En ese contexto de cambio, subrayó que, “en parte de esa pastoralidad, entraron las mujeres (…) que son muy ejecutivas, muy prácticas: la vicegobernadora es una mujer. Y se han cambiado muchas cosas”, apuntó el papa en la entrevista

Francisco, quien fue elegido papa en 2013 cuando era el cardenal Jorge Bergoglio, en Buenos Aires (Argentina), su ciudad natal, se restó importancia al decir que “todo eso estaba pedido por los cardenales en las reuniones precónclaves”.

El encuentro tuvo lugar en El Vaticano poco antes de un encuentro con jóvenes de la fundación Scholas Occurrentes, que él creó en su país natal hace 30 años y desde que se convirtió en papa se extendió al mundo, reseñó la cadena hispana.

Preguntado sobre lo que le falta por hacer, el papa de 86 años afirmó que “todo”.

“A medida que vos vas haciendo, te das cuenta que te falta todo, es una cosa insaciable esto”, comentó al periodista.

Preguntado sobre el aborto, un tema de debate “muy grande” ahora en Estados Unidos, hizo hincapié que, “al mes de la concepción, antes de que la madre se da cuenta, está todo el sistema dibujado dentro y el DNA está claro. Es un ser vivo”.

“¿Es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? ¿Es lícito contratar un sicario para resolver un problema?”, se preguntó el papa.

Sobre la guerra en Ucrania opinó que se trata de “un problema político” y que “la paz se va a lograr el día en que ellos dos puedan hablar, o ellos dos o a través de otros”.

Sobre su estado de salud (padeció recientemente una bronquitis grave) y los problemas de su rodilla, dijo estar “mucho mejor” y que ya puede caminar.

“La rodilla se fue arreglando y antes no podía caminar. Ahora he vuelto a caminar. Hay días que son más dolorosos, como hoy. Hay días que no, pero es parte del desarrollo”, dijo.