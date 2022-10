El paraguayo Ortiz, preparado para liderar al equipo más caro de México

Monterrey (México), (EFE).- El paraguayo Celso Ortiz, centrocampista de los Rayados del Monterrey, el equipo más caro del fútbol mexicano según Transfermarkt, aseguró este martes que está preparado para liderar como capitán a su cuadro en la búsqueda del título del torneo Apertura 2022.

“Esta vez cambia tener el gafete nada más. Yo siempre he estado preparado para los partidos que me han tocado jugar, más si es en liguilla, que son los duelos que cualquier jugador quiere jugar”, explicó en rueda de prensa el seleccionado paraguayo en las copas América de 2016 y 2019.

Ortiz, de 33 años, debutará como capitán de los Rayados en una fase final de Liga este miércoles al visitar en el Estadio Azteca al Cruz Azul, uno de los conjuntos más populares del país, en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura.

Los Rayados son el equipo más valioso en la Liga Mx según el sitio especializado en tasar futbolistas Transfermarkt, al alcanzar un valor de 78.9 millones de dólares; Cruz Azul es sexto con 50.2.

“Todos los partidos son complicados y más en liguilla, sabemos lo que representa Cruz Azul, pero nos hemos preparado bien. El grupo se encuentra bien física y anímicamente. Sabemos que será complicado, pero nos sentimos como los favoritos”, añadió el ganador de un título de Liga y dos de Liga de Campeones de la Concacaf con el Monterrey.

El exfutbolista del Cerro Porteño paraguayo destacó la fortaleza que los Rayados han mostrado en la defensa en el Apertura ya que fueron el equipo menos goleado de la fase regular con solo 13 dianas permitidas.

“El equipo se prepara para que no reciba goles y para tratar de hacerlo. El partido ante Cruz Azul será trabado en el medio campo, sabemos de la jerarquía que tiene nuestro rival, la respetamos, pero también sabemos de nuestro nivel de juego”, comentó.

Los Rayados finalizaron la fase regular del Apertura en el segundo lugar, por lo que clasificaron directo a los cuartos de final y libraron la repesca, en la que el Cruz Azul venció el sábado pasado por 1-0 al León.

A pesar de llevar una semana sin actividad en partidos oficiales, Ortiz descartó que vayan a llegar a la serie ante los celestes con falta de ritmo.

“Hubo el paro, pero nosotros venimos de buenos entrenamientos. Hemos recuperado a jugadores lesionados y estamos confiados. Hemos hecho un buen trabajo en la semana y estamos conscientes de lo que será este encuentro”, sentenció.

El partido de vuelta entre Monterrey y Cruz Azul se jugará este sábado en el estadio BBVA, casa de los Rayados.

Ortiz se enfrentará en esta serie a sus compatriotas Ángel Romero y Juan Escobar, ambos jugadores azules.