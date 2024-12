El Partido Demócrata inicia el proceso para renovarse tras la derrota electoral

Washington, (EFE).- El Partido Demócrata de Estados Unidos inició este jueves el proceso por el cual el próximo 1 de febrero renovará a su directiva, que asumirá su cargo con el republicano Donald Trump en la Casa Blanca y en minoría en el Congreso.

El Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata (DNC), la dirección del partido, se reunió para establecer las normas de la nominación a su presidencia y el resto de la junta.

En enero tendrán lugar cuatro foros con los posibles candidatos, tanto en persona como de forma virtual, y del 30 de enero al 1 de febrero se producirá la votación.

El DNC tiene actualmente 448 miembros activos y está encabezado por el abogado Jaime Harrison, que ya ha avisado que no renovará su cargo.

La futura directiva lidiará con el nuevo mandato de Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, y con el dominio republicano tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, donde el nuevo ciclo comenzará el 3 de enero.

Ya se han postulado al puesto Martin O’Malley, exgobernador de Maryland y aspirante presidencial demócrata en 2016, y Ken Martin, líder del Partido Demócrata en Minesota y uno de los vicepresidentes del DNC.

A esos contendientes se suman Ben Wikler, presidente del DNC en Wisconsin desde 2019, o James Skoufis, senador estatal de Nueva York.

El partido, según el consultor político de la firma FGS Global José Parra, se encuentra “desorientado” e iniciando todavía la introsprección necesaria para ver qué falló en los comicios del 5 de noviembre y cuáles fueron los problemas estructurales con los cuáles no se pudo hacer nada.

“Va a tener que revaluar también quiénes son las personas que toman decisiones. Va a tener que depurarse un poco”, sostuvo el analista.

El líder natural de esa formación, cuando se está en el poder, es “para todos los efectos” el presidente del país, y la persona que encabeza el partido toma en verdad importancia en esos periodos intermedios.

El reto actual, según Parra, es hacer esa evaluación “honesta” sobre los motivos que les llevaron a perder la Casa Blanca y el Senado y a no lograr el control de la Cámara Baja. “Se necesita evaluarlo con datos y hechos y aceptar los errores que se han cometido”.

“El partido tiene que regresar a sus raíces en que era el partido de la clase trabajadora y no simplemente uno de élites, que en gran parte fue lo que ocurrió. No pudimos montar una conexión con la persona de a pie y eso hay que eso hay que corregirlo”, añadió el consultor y también integrante de esa agrupación.

Para el senador Ben Ray Luján, ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos es crucial. “Tenemos que reconectar con los estadounidenses, no solo en comunidades en las que los candidatos se sientan seguros y cómodos. Necesitamos ir a zonas donde haya algún desacuerdo y tener claros los valores que compartimos. Deseo que tengamos a alguien comprometido”, dijo a EFE.