El Pentágono avisa de que Rusia todavía no ha movilizado a todas sus fuerzas

Washington, (EFE).- El Pentágono encomió este lunes la “resistencia” de los ucranianos frente a la invasión rusa pero advirtió de que Moscú todavía no ha movilizado a todas sus fuerzas y pidió no cometer el error de infravalorar las capacidades de Rusia.

Así lo expresó en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, quien avisó que “no ha habido ningún cambio en el deseo” del presidente ruso, Vladímir Putin, de ocupar Ucrania.

“No nos equivoquemos, Putin aún tiene a su disposición un poder de combate significativo. Todavía no lo ha trasladado todo a Ucrania”, expresó el funcionario.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, el Kremlin tenía movilizados a cerca de 200.000 soldados alrededor de la frontera de Ucrania con Rusia y con Bielorrusia antes del inicio de la invasión lanzada el pasado jueves.

Según Kirby, la fuerte resistencia de los ucranianos ha logrado retrasar “unos días” los planes de Putin, quien por estas alturas ya esperaba controlar la capital, Kiev, pero subrayó que no hay que dar por vencida a Rusia.

“Los rusos no solo han experimentado una resistencia firme y decidida por parte de los ucranianos, sino también sus propios problemas de logística”, subrayó el funcionario, quien no obstante pidió “no asumir” que los rusos “van a permanecer rezagados”.

Cuestionado sobre la decisión de Putin de poner en alerta sus fuerzas nucleares, Kirby se limitó a decir que es “un anuncio innecesario” y que Estados Unidos lo analizará.

Después de meses de tensiones, Rusia lanzó hace cinco días una operación militar en Ucrania que ha dejado 102 muertos y 304 heridos civiles, según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque las autoridades ucranianas elevan la cifra de fallecidos a 352.

Además, 422.000 ucranianos han tenido que dejar su país, a los que hay que sumar más de 100.000 desplazados internos, de acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).