El peruano Flores dice que era imposible rechazar al bicampeón Atlas

Guadalajara (México), (EFE).- El extremo peruano Edison Flores dijo que era imposible rechazar la oferta que le hizo el Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, al que reforzó para el torneo Apertura 2022.

“México tiene una liga competitiva y a pesar de estar adaptado a la MLS, a un equipo como el Atlas, que venía de buenos momentos, no se le puede decir no. Aproveché esta oportunidad y quería cambiar de aires”, explicó en su presentación como nuevo jugador Rojinegro.

El peruano, quien falló con la selección de Perú en el objetivo de acudir al Mundial Catar 2022 al caer en la repesca ante Australia, regresó a México tras dos años en el DC United estadounidense.

Antes el atacante tuvo un paso por Morelia mexicano entre 2018 y 2020, además de jugar con Perú el Mundial de Rusia 2018.

El delantero colombiano Mauro Manotas, otro de los refuerzos del conjunto Rojinegro, lamentó que se tenga que perder el Apertura tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la primera jornada del torneo el pasado sábado en el empate sin goles ante América.

“Ha sido un debut muy difícil, no era el que soñamos pero así ha pasado y tengo las ganas y la motivación inmensa de salir adelante de todo esto”, expresó.

Manotas añadió que la ilusión de ser tricampeón con Atlas sigue intacta y se siente motivado por compartir vestuario con jugadores como el argentino Julio Furch y el peruano Anderson Santamaría, quienes se recuperaron de lesiones graves como la suya para ayudar a su equipo a levantar títulos.

“Es motivante. Hay ejemplos de que se puede volver con más fuerzas y más ganas. Soy una persona incansable, un trabajador muy duro y aún no sé lo que es ser campeón, uno de los sueños más grandes que tengo”.

Atlas visitará este domingo al Toluca en la segunda jornada del Apertura, en el que está ubicado en el noveno lugar de la clasificación con un punto.