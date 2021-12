El peruano Ruidíaz, el colombiano Gómez y el argentino Castellanos, en el once ideal de la MLS

Redacción Deportes, (EFE).- El peruano Raúl Ruidíaz y el colombiano Yeimar Gómez Andrade, ambos del Seattle Sounders, y el argentino Valentín Castellanos, del New York City, destacan entre los jugadores hispanos que integran el once ideal de la MLS en 2021.

La Liga de fútbol estadounidense reveló este jueves a los futbolistas que forman parte del equipo ideal, entre los que están también el argentino Gustavo Bou y el español Carles Gil, del New England Revolution, y el brasileño João Paulo, del Sounders.

El delantero Ruidíaz fue por cuarta temporada en fila el mejor anotador de Seattle. En 2021, el peruano marcó 17 goles en 26 encuentros. Fue la segunda ocasión que el atacante apareció entre los mejores jugadores de la Liga.

Yeimar Gómez, un defensa de 29 años, vivió su segunda campaña con el Sounders en la que participó en 33 duelos, 29 como titular, y su nivel lo llevó a ser convocado por primera vez a la selección colombiana.

Valentín Castellanos, de 23 años, fue el líder de los anotadores de la Liga con 19 goles en 32 partidos, su mayor cantidad de anotaciones en los cuatro años que lleva en la MLS. El oriundo de Mendoza jugará la final de la conferencia este el domingo cuando New York City visite al Philadelphia Union.

En tanto Gustavo Bou, delantero de 31 años, lideró a los cuatro futbolistas del New England que están en el once ideal, la segunda mayor cantidad para un equipo solo detrás de los cinco del Miami Fusion en 2001.

El centrocampista Gil es otro de los miembros del Revolution que aparece en el listado, junto al canadiense Tajon Buchanan y Matt Turner, nombrado el mejor guardameta de la MLS en 2021.

João Paulo, centrocampista de 30 años, debutó por primera vez en su carrera en el cuadro de la temporada en su segundo año en la Liga.

Junto a Yeimar Gómez en la defensa están Miles Robinson, del Atlanta United, y Walker Zimmerman, del Nashville SC. El medio campo lo complementa Hany Mukhtar, del Nashville SC.