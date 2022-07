El peso mexicano muestra resistencia frente al fortalecimiento del dólar

Ciudad de México, (EFE).- El peso mexicano ha mostrado resistencia como una de las monedas latinoamericanas menos depreciadas ante el dólar en las últimas semanas, aunque no ha sido la más resiliente a los efectos pospandemia y el conflicto en Ucrania, según especialistas consultadas este miércoles por Efe.

El tipo de cambio cerró en 20,51 pesos mexicanos por dólar estadounidense el 19 de julio, la misma cifra que el 31 de diciembre de 2021, según los datos oficiales del Banco de México (Banxico).

En cambio, en Chile, Colombia y Perú el dólar ha alcanzado máximos históricos este mes.

Aunque la moneda mexicana “no es la que presenta la mayor apreciación en lo que va de 2022”, el peso mexicano se ha consolidado en el año, expuso Janneth Quiroz, economista en jefe del grupo financiero Monex.

Dijo que en la primera mitad del año la moneda nacional mantuvo los niveles de cierre de 2021 con una apreciación de 0,1 %, mientras que el real brasileño repuntó un 2,5 % y el rublo ruso 32,4 %.

Por otro lado, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, señaló que tampoco ha sido la menos depreciada con respecto al dólar si se compara con los niveles prepandemia en 2019.

La economista detalló que, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 19 de julio de 2022, el peso mexicano se depreció 8,28 % con relación al dólar estadounidense, lo que la coloca en el decimotercer lugar de las monedas con menor afectación por las crisis de la covid-19 y la guerra en Ucrania.

Asimismo, comentó que algo similar sucede si se compara con finales de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, ya que se observa una caída del peso mexicano con respecto al dólar de 4,30 %, para situarlo en la decimoprimera moneda con menor afectación global.

Sin embargo, el presidente López Obrador presumió, en un recorrido por plantas de fertilizantes, de que el peso mexicano es la moneda que menos se ha depreciado con respecto al dólar estadounidense.

“A pesar de la crisis nuestro peso no se ha devaluado, no se ha despreciado, es la moneda del mundo que menos se ha despreciado con relación al dólar”, aseguró el fin de semana.

SE FORTALECE POR EL EXTERIOR

Quiroz explicó que la resiliencia de la moneda mexicana se debe a factores como el incremento de exportaciones y la entrada histórica de remesas, ambos impulsados por la economía de Estados Unidos.

Las exportaciones de México en los primeros cinco meses del año han incrementado 18,5 % ante al año pasado, con ventas al exterior por un total de 89.608 millones de dólares, de las que 80 % van a Estados Unidos.

En tanto, las remesas hacia México ascendieron a 22.413 millones de dólares de enero a mayo de 2022, un aumento de 16,8 % con respecto al mismo periodo de 2021.

Siller añadió que la apreciación del peso mexicano frente a otras divisas como el euro, la libra o el yen ocurre porque el Banco de México ha subido de manera acelerada sus tasas de interés, “anticipándose a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés)”.

“Mientras que el banco central europeo y el banco de Japón mantienen una política monetaria más acomodaticia”, comparó.

PESO VOLUBLE A CAMBIOS

Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también coincidió en que la resiliencia del peso mexicano se debe “estrictamente a eventos coyunturales en el exterior y no por la fortaleza de la economía mexicana”.

Por ello, advirtió de que cualquier cambio, principalmente en la economía estadounidense, afectará a la moneda mexicana.

Recordó que el próximo 27 de julio la FED incrementará de nuevo su tasa de interés, con un pronóstico de 100 puntos base, con lo que llegaría a 2,75 %, mientras que el Banxico dará a conocer su política monetaria el 11 de agosto próximo.

Por esta razón, dijo, la moneda mexicana se hará más atractiva, por lo que podrían esperarse mejoras momentáneas del peso.