El peso mexicano toca su peor nivel desde marzo de 2023 por el temor a la reforma judicial

Ciudad de México, (EFE).- El peso mexicano tocó este martes su peor nivel desde marzo de 2023 al cerrar en 18,49 unidades por dólar estadounidense, según la información del Banco de México (Banxico), por el temor de los inversores a la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El cierre implica una depreciación del 1,09 % ante el nivel de 18,29 del día anterior y una caída acumulada de 8,96 % desde la última jornada anterior a la elección del 2 de junio, al ubicarse en 16,97 el viernes 31 de mayo.

Los analistas anticipaban la victoria de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, quien ganó con casi un 60 % de los votos, pero no preveían que su alianza de partidos obtuviera una mayoría de dos tercios en el Congreso, con lo que podrían reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

La reforma del Poder Judicial es la iniciativa de López Obrador que mayor nerviosismo causa en los mercados, donde la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó un 3,99 % la semana pasada, porque permitiría elegir por voto popular a los jueces, magistrados electorales y a la Suprema Corte, con lo que podrían llegar perfiles partidistas.

“Sigue la aversión al riesgo sobre México, pues ayer (lunes) por la tarde la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, confirmó tras su reunión con el presidente López Obrador que llevará a cabo las reformas constitucionales”, apuntó la directora de Análisis Económico del Banco Base, Gabriela Siller.

Pese a la incertidumbre, el mandatario defendió en su conferencia matutina acelerar la aprobación de su reforma, una vez que comience el nuevo periodo del Congreso el 1 de septiembre, al considerar que el peso todavía “aguanta” mayor depreciación.

“Para que no haya nerviosismo en el mercado financiero, ¿voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial, vamos todos a ser cómplices y decir ‘que quede así, no le mueva’ porque nos va a afectar en nuestra moneda?”, expresó.

Mientras que Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, afirmó ahora que “los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse”.

“No tienen por qué tener preocupación por una reforma en el Poder Judicial, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para nuestro país”, señaló.