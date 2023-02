El presidente de la federación canadiense de fútbol dimite bajo presiones

Toronto (Canadá), (EFE).- El presidente de la federación canadiense de fútbol, Canada Soccer, Nick Bontis, dimitió del cargo a consecuencia de las graves disputas laborales que la organización mantiene con los jugadores de las selecciones masculina y femenina.

La renuncia de Bontis se produjo poco después de que los presidentes de las 13 federaciones provinciales y territoriales del país exigiesen su dimisión.

En un comunicado, Bontis afirmó que la federación canadiense está a punto de firmar un convenio colectivo “histórico” que será “un hito” y que no tendrá parangón con el de ningún otro país de la FIFA.

“Aunque he sido uno de los mayores defensores de igualar el panorama de rendimiento competitivo para nuestro equipo nacional femenino, desgraciadamente no estaré liderando esta organización cuando se produzca. Este momento exige cambios”, añadió.

La selección femenina de fútbol de Canadá, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue forzada por Canada Soccer a disputar hace dos semanas la Copa SheBelieves, después de que sus jugadoras se declarasen en huelga en protesta por el trato recibido por la federación.

Las jugadoras quieren que, de cara al Mundial de Fútbol femenino que se disputará este verano en Australia y Nueva Zelanda, Canada Soccer dedique los mismos recursos que los que destinó al equipo masculino durante el Mundial de Qatar.

Además, el equipo quiere que la federación explique los recortes que ha impuesto este año a las selecciones a pesar del creciente éxito y popularidad del deporte en el país.

En junio del año pasado, la federación tuvo que cancelar un amistoso de la selección masculina de fútbol porque sus jugadores se declararon en huelga.

Los jugadores querían un 40 % del dinero obtenido por la clasificación de Canadá para el Mundial de Qatar 2022 y facilidades para que sus familias viajasen a la Copa del Mundo.

Los jugadores de las dos selecciones solicitaron a principios de febrero a la ministra de Deportes de Canadá, Pascale St-Onge, que forzase la salida de Bontis, quien había sido elegido para el cargo en noviembre de 2020.