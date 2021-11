El presidente de Tigres pretende que el equipo sea el mejor de América

Monterrey (México), (EFE).- Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, afirmó que su objetivo es llevar a su equipo a ser el mejor del continente en un periodo de cinco a 10 años.

“Es un objetivo que tenemos claro; llevar a Tigres a ser el mejor equipo no sólo de México sino de América. Es la idea que tenemos. Planteamos una estratega para hacerlo en los siguientes cinco a 10 años”, dijo el directivo en conferencia de prensa.

El presidente de los felinos subrayó que este objetivo incluye al equipo varonil y femenino, ambos calificados para las fase finales de sus respectivas competencias del Apertura 2021.

“La idea de ser el mejor equipo no sólo es dentro de la cancha, sino fuera, y no sólo incluye al equipo varonil, sino también el femenino, fuerza básicas, inteligencia deportiva, ciencias del deporte; todo”, puntualizó.

En la rama varonil los Tigres calificaron a la fase final del Apertura 2021 en la que jugarán este jueves su partido de ida como visitantes ante el Santos Laguna.

Los hoy dirigidos por Miguel Herrera fueron el mejor equipo de la década pasada en la que levantaron cinco campeonatos de liga bajo la dirección técnica del brasileño Ricardo Ferretti.

En la categoría femenina Tigres calificó invicta a la fase final, en l que se medirá al Cruz Azul, con 47 unidades, 15 triunfos y dos empates; además, sostiene una racha de 37 juegos sin perder, de los cuales ha ganado 30 y empatado siete.

Las felinas son el equipo más ganador de la liga femenina mexicana que se instauró en 2017. De los siete campeonatos disputados, Tigres, actuales campeonas, han ganado cuatro.

Mauricio Culebro fue nombrado presidente de los Tigres el pasado junio en lugar de Alejandro Rodríguez. El directivo mencionó que la lucha por el título debe ser permanente en los equipos de la institución.

“Esa es la tendencia que queremos mantener, en este momento estamos en la Liguilla con ambos equipos, el varonil y el femenil, y tenemos mucha ilusión en que los buenos resultados se mantendrán en esta nueva etapa que hemos empezado”, concluyó.