El presidente Trump asume el control de la policía de D.C. y despliega la Guardia Nacional en una injerencia federal sin precedentes

WASHINGTON, D.C. — En una acción que ha generado duras críticas por parte de expertos legales, defensores de los derechos civiles y líderes locales, el presidente Donald Trump ha tomado medidas extraordinarias para federalizar el control de Washington, D.C., lanzando lo que su administración denomina una “represión contra el crimen”, a pesar de la disminución de las tasas delictivas en la ciudad.

Toma federal del cuerpo policial de D.C.

Trump anunció que despojará de su autonomía al Departamento de Policía Metropolitana, que hasta ahora estaba bajo control local, colocándolo bajo la autoridad de la fiscal general Pam Bondi. La Casa Blanca afirma que esta medida es necesaria para restaurar el orden en la capital, aunque no se ha presentado públicamente ninguna declaración oficial de emergencia ni fundamento legal.

Despliegue de la Guardia Nacional en operación doméstica

En una demostración agresiva de fuerza, Trump activó la Guardia Nacional y ordenó el despliegue de agentes federales—incluidos miembros de la Patrulla Fronteriza y del FBI—en las calles de D.C. El presidente describió la misión como un esfuerzo para “limpiar los barrios marginales” y expulsar por la fuerza a las personas sin hogar, insinuando una reubicación forzada sin un plan público conocido para brindarles alojamiento o apoyo social.

¿Una crisis fabricada?

El relato de la administración Trump sobre una ciudad sumida en el caos contrasta drásticamente con los datos oficiales de criminalidad de D.C., que muestran una disminución de dos dígitos en los delitos violentos en lo que va del año:

Homicidios: -12%

Agresiones con arma mortal: -20%

Crimen violento en general: -26%

Críticos argumentan que esta represión parece estar motivada políticamente más que basada en hechos reales.

Respuesta local tenue ante la presión federal

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, enfrentando una creciente intromisión federal, emitió una declaración cautelosa negando la descripción de Trump sobre la ciudad como un lugar sin ley, calificando sus comentarios de “hiperbólicos y falsos”. Sin embargo, su administración ha ofrecido poca resistencia mientras agentes federales han asumido funciones que normalmente corresponden al gobierno local.

Democracia en entredicho

Expertos legales advierten que la toma unilateral del control local por parte del presidente sienta un precedente preocupante—especialmente en una ciudad que carece de representación con voto en el Congreso. Organizaciones defensoras de las libertades civiles ya han anunciado planes para impugnar esta ocupación federal ante los tribunales.

Declaración del Presidente:

“Vamos a deshacernos de los barrios marginales… y haremos que la capital sea más segura y hermosa que nunca”, declaró Trump el lunes, utilizando un lenguaje que muchos han calificado de deshumanizante y autoritario.