El próximo Instituto Cervantes se instalará en Toronto en 2024 o principios de 2025

Toronto (Canadá), (EFE).- El Instituto Cervantes quiere que su próximo centro se instale en Toronto en 2024 o principios de 2025, según declaró a EFE el director de la institución, Luis García Montero.

“A mi me encantaría que en el año este se hiciesen todos los estudios y se pudiese llevar al Consejo de Ministros para que en el 2024 o a principios de 2025 haya un centro Cervantes”, dijo García Montero, que se encuentra en Canadá para reunirse con representantes gubernamentales e inaugurar el Congreso Anual de Hispanistas del país norteamericano.

García Montero declaró en una entrevista que el Cervantes tiene una “deuda histórica” con Canadá aunque también justificó que la institución pública, fundada en 1991, es “muy joven, mucho más que la Alianza Francesa o el Instituto Goethe”.

“Toronto es una ciudad que nos interesa mucho. Porque Canadá es uno de los grandes países donde no hay un Instituto Cervantes. Porque Toronto es una referencia económica y cultural con mucho futuro”, explicó García Montero.

“Y porque hay una cosa que al Instituto Cervantes le interesa, que es responder al crecimiento del español y de la comunidad hispanoamericana”, añadió.

García Montero también destacó el carácter multicultural de Toronto, considerada una de las ciudades más diversas del mundo y en la que más de la mitad de su población no ha nacido en el país.

“Se ha conseguido que la multiculturalidad se convierta en una seña de identidad y eso es muy interesante para los que creemos en que enseñar un idioma es más que enseñar un vocabulario”, explicó.

“Y que en las palabras caben muchas cosas y deben estar los entendimientos sociales, la defensa de los derechos humanos, la idea de un progreso donde la democracia y el desarrollo económico vayan de la mano”, añadió el poeta y académico.

El director del Cervantes, que hoy se reunió en Toronto con representantes del mundo económico, social, cultural y artístico de la comunidad hispanohablante de la ciudad, resaltó que el español es, tras el inglés y el francés, las dos lenguas oficiales del país, el tercer idioma de Canadá.

Según García Montero, con la llegada del Instituto Cervantes a Toronto se cerrará “un triángulo” formado por la apertura de centros en Los Ángeles (EE.UU.) en 2022 y Seúl (Corea del Sur) este año.

Los datos del Cervantes indican que en Canadá más de 730.000 personas hablan español, lengua que es la primera extranjera en la enseñanza secundaria y universitaria del país, con más de 92.000 estudiantes.

Gacía Montero terminó señalando que “el español nos tiene que llenar de orgullo pero no de autocomplacencia”.

“De orgullo porque somos el segundo idioma del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Hay hasta 600 millones de hablantes de español en el mundo”, declaró.

“Orgullo, mucho. Problemas, también. Tenemos que conseguir que el español tenga un desarrollo social y económico notable por ejemplo en los Estados Unidos donde ya hay una comunidad hispana que se acerca a los 60 millones”, concluyó.