El puertorriqueño  PINK PABLO nuevamente nos contagia con su nuevo sencillo “Pokebola”

(Miami, FL) – El joven puertorriqueño Juan Pablo Rivera, conocido como Pink Pablo, lanza su nuevo sencillo “Pokebola” donde nos demuestra nuevamente la versatilidad de su catálogo, esta vez cautivandonos con melodías pegajosas y su final inesperado. Como ya es costumbre, su talento natural surge inesperadamente en cuanto suena una nota musical y nos invade con sus propias sensaciones a través de sus composiciones.

“Sentimientos de amor no reciprocado me abrumaron cuando entré al estudio. Tan pronto escuché el riff de guitarra en la introducción, le dije a Phil que encendiera el micrófono. Uno de esos ritmos que llegan en el momento perfecto cuando un sentimiento está en su punto máximo. Canto sobre querer a alguien que en realidad no me corresponde”, comparte Pink Pablo.

Una combinación interesante entre su herencia musical familiar y su vulnerabilidad a la hora de escribir, puede ser lo que hace que Pink Pablo nos haga identificarnos con eso que está sintiendo en el momento y que terminemos sintiendo como si fuera nuestra propia experiencia, haciendo nuestra su canción. Es lo que sucede con “Pokebola”, producida por Phil Scully (Diplo, Niall Horan).

Desde la primera vez que lo escuchamos con “Candela”, nos ofreció un sonido atractivo, contagioso y muy latino, reafirmando su versatilidad con canciones como “Insomnia” y “Amor de Pobre”, producidas por Phil Scully la primera y por él mismo la segunda, y más recientemente con “La Vibra”. Pink Pablo ha colaborado con distinguidos productores solidificando su propuesta musical.