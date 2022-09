El ‘quarterback’ Dak Prescott vuelve al entrenamiento de los Dallas Cowboys

Redacción Deportes, (EFE).- Dak Prescott, ‘quarterback’ de los Dallas Cowboys, regresó a los entrenamientos de su equipo a pesar de que aún tiene los puntos que requirió por la cirugía a la que se sometió para corregir una lesión en la mano derecha.

“Él aún tiene los puntos que le serán retirados en los próximos días; participó en algunos ejercicios”, dijo el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, al final de la práctica de su equipo de cara al partido del lunes ante los Giants de la semana tres de la NFL.

Prescott se lastimó al final del duelo que Dallas perdió en la jornada inaugural ante los Tampa Bay Buccaneers. El pasador fue operado del pulgar de la mano derecha y se estimaba que su recuperación requeriría de al menos seis semanas.

La presencia del mariscal de campo este martes en el entrenamiento se dio sólo 10 días después de su cirugía.

Prescott realizó los mismos ejercicios que Cooper Rush, quien lo sustituyó en el puesto, pero en vez de manejar el balón de fútbol, hizo los ejercicios con una pelota amarilla, similar a la que se usa en el tenis.

Hace unos días el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, confió en que su pasador estelar estaría listo para reaparecer el 2 de octubre, fecha en la que su equipo se medirá con los Washington Commanders en la semana cuatro.

El pesimismo que envolvió al equipo de la estrella solitaria luego de la derrota ante los Bucs, al que se sumó la lesión de Prescott, desapareció en la semana dos con la victoria sobre los Bengals, en la que Cooper Rush tuvo una buena actuación.

Motivado por la situación Jerry Jones subrayó este jueves que no le importaría que, de seguir con este buen paso con Rush en los controles, surgieran dudas para decidir sobre el pasador titular una vez que Prescott esté listo para jugar.

“Por supuesto que me gustaría esa controversia, eso significaría que ya tendríamos listo a Prescott y que Rush lo hizo bien en el juego del lunes contra los Giants; al final para eso está aquí”, reconoció el dueño de los Cowboys.

En la práctica de este jueves el apoyador Micah Parsons estuvo ausente ya que se recupera de un resfriado y en los próximos días se determinará si participa en el duelo del lunes ante New York Giants.