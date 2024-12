El Real Madrid reina también en la Intercontinental

Redacción deportes, (EFE).- El Real Madrid se convirtió en el primer club del mundo que conquista en cuatro ocasiones la Copa Intercontinental, tras derrotar a Pachuca en el Lusail Stadium de Doha (3-0), dejando atrás en el palmarés a Milan, Boca Juniors, Peñarol y Nacional de Montevideo.

La sexta presencia del Real Madrid en la Copa Intercontinental, competición que se detuvo en 2004 para el lanzamiento del Mundial de Clubes con el que esta temporada convive, dejó la cuarta conquista para que el club español se convierta en el más laureado.

Fue el primer ganador del torneo el Real Madrid, cuando en la primera edición en 1960 derrotó a doble partido al Peñarol gracias a su goleada en el Santiago Bernabéu (5-1) y el empate sin goles en la vuelta en el estadio Centenario de la capital uruguaya. Y vuelve a serlo el conjunto madridista en el regreso del torneo tras veinte años de parón.

La segunda conquista madridista se produjo en 1998, cuando ya era a partido único la Copa Intercontinental en Japón, gracias a una genialidad de Raúl González ante el Vasco da Gama brasileño (2-1); y la tercera con mayor comodidad, en 2002, ante el Olimpia paraguayo con goles de Ronaldo Nazario y Guti (2-0).

Además, el Real Madrid cayó derrotado en dos finales, la de 1966 ante el Peñarol -perdió los dos partidos por 2-0- y la de 2000 ante el Boca Juniors al perder 2-1 con dos tantos para los argentinos de Martín Palermo.

Es la quinta ocasión que un club español gana la Copa Intercontinental. A las cuatro del Real Madrid se suma una del Atlético de Madrid, que disputó la final en 1974 por la renuncia del campeón europeo, el Bayern Múnich, y venció al Independiente argentino (0-1 y 2-0).

Argentina es, con ocho títulos, el país más laureado de la Copa Intercontinental, seguido por Italia (7), y Uruguay junto a Brasil (6). El último éxito del Real Madrid iguala el número de victorias de clubes americanos con europeos, 21 para cada continente. En 1975 y 1978 no se disputó el torneo.

– Palmarés de la Copa Intercontinental:

Año Campeón Subcampeón Resultado

1960 Real Madrid (ESP) Peñarol (URU) 0-0 y 5-1

1961 Peñarol (URU) Benfica (POR) 0-1, 5-0 y 2-1

1962 Santos (BRA) Benfica (POR) 3-2 y 5-2

1963 Santos (BRA) Milan (ITA) 2-4, 4-2 y 1-0

1964 Inter (ITA) Independiente (ARG) 1-0, 0-2 y 1-0

1965 Inter (ITA) Independiente (ARG) 3-0 y 0-0

1966 Peñarol (URU) Real Madrid (ESP) 2-0 y 2-0

1967 Racing (ARG) Celtic (ESC) 0-1, 2-1 y 1-0

1968 Estudiantes (ARG) Manchester U. (ING) 1-0 y 1-1

1969 Milan (ITA) Estudiantes (ARG) 3-0 y 1-2

1970 Feyenoord (HOL) Estudiantes (ARG) 2-2 y 1-0

1971 Nacional (URU) Panathinaikos (GRE) 1-1 y 2-1

1972 Ajax (HOL) Independiente (ARG) 1-1 y 3-0

1973 Independiente(ARG) Juventus (ITA) 1-0

1974 At. Madrid (ESP) Independiente (ARG) 0-1 y 2-0

1976 Bayern Múnich (ALE) Cruzeiro (BRA) 0-0 y 2-0

1977 Boca Juniors (ARG) Borussia M. (ALE) 2-2 y 3-0

1979 Olimpia (PAR) Malmoe (SUE) 1-0 y 2-1

1980 Nacional (URU) Nottingham F. (ING) 1-0

1981 Flamengo (BRA) Liverpool (ING) 3-0

1982 Peñarol (URU) Aston Villa (ING) 2-0

1983 Gremio (BRA) Hamburgo (ALE) 2-1

1984 Independiente (ARG) Liverpool (ING) 1-0

1985 Juventus (ITA) Argentinos Jrs.(ARG) 2-2 (4-2)

1986 River Plate (ARG) Steaua Bucarest(RUM) 1-0

1987 Oporto (POR) Peñarol (URU) 2-1

1988 Nacional (URU) PSV Eindhoven (HOL) 2-2 (7-6)

1989 Milan (ITA) Nacional (COL) 1-0

1990 Milan (ITA) Olimpia (PAR) 3-0

1991 Estrella Roja (YUG) Colo Colo (CHI) 3-0

1992 Sao Paulo (BRA) Barcelona (ESP) 2-1

1993 Sao Paulo (BRA) Milan (ITA) 3-2

1994 Vélez Sarsfield (ARG) Milan (ITA) 2-0

1995 Ajax (HOL) Gremio (BRA) 0-0 (4-3)

1996 Juventus (ITA) River Plate (ARG) 1-0

1997 Borussia Dort. (ALE) Cruzeiro (BRA) 2-0

1998 Real Madrid (ESP) Vasco de Gama (BRA) 2-1

1999 Manchester U. (ING) Palmeiras (BRA) 1-0

2000 Boca Juniors (ARG) Real Madrid (ESP) 2-1

2001 Bayern Múnich (ALE) Boca Juniors (ARG) 1-0

2002 Real Madrid (ESP) Olimpia (PAR) 2-0

2003 Boca Juniors (ARG) Milan (ITA) 1-1 (3-1)

2004 Oporto (POR) Once Caldas (COL) 0-0 (8-7)

2024 Real Madrid (ESP) Pachuca (MEX) 3-0