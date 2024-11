El recital de Curry ante Thompson ilumina el estreno de la NBA Cup

Nueva York, (EFE).- El fascinante recital de Stephen Curry en el regreso de Klay Thompson a la cancha de los Golden State Warriors fue la guinda de una apasionante primera jornada de la Emirates NBA Cup, llena de resultados sorprendentes y emociones fuertes.

WARRIORS 120 – MAVERICKS 117

Curry metió los últimos 12 puntos de su equipo para que los Warriors, que perdían de 6 puntos a falta de 3.29, amargaran a Thompson el regreso a la Bahía de San Francisco en donde se convirtió en cuatro veces campeón de la NBA.

En un duelo de alto voltaje, Curry no tuvo nada de compasión de su excompañero y acabó el partido con 37 puntos (14 de 27 en tiros, 5 de 12 en triples), 6 rebotes y 9 asistencias. Thompson también llegó repleto de munición a su antiguo hogar y terminó con 22 puntos con un 6 de 12 en triples.

Luka Doncic logró 31 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias pero falló el triple para forzar la prórroga en unos Mavericks (5-6) que han perdido sus tres últimos partidos y todos ellos por tres o menos puntos.

En cambio, Golden State encabeza el Oeste con 9-2 junto a los Phoenix Suns y los Oklahoma City Thunder.

SIXERS 99 – KNICKS 111

Después de nueve partidos fuera (seis por lesión y tres por suspensión), Joel Embiid debutó con los Sixers esta temporada pero la estrella de Filadelfia, muy lejos de su mejor forma, no enderezó el rumbo de una franquicia con un terrible 2-8 de balance.

Embiid no dio buenas sensaciones en su estreno, se le vio falto de ritmo -no jugaba desde la final olímpica de París 2024-, y solo pudo aportar 13 puntos (2 de 11 en tiros de campo, 8 de 8 desde la línea de personal), 3 rebotes, 5 asistencias y un tapón en 26 minutos.

En cuanto a los Knicks (5-5), el dominicano Karl-Anthony Towns se creció frente a Embiid con 21 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Josh Hart logró un triple-doble de 14 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, Jalen Brunson fue de menos a más (18 puntos) y OG Anunoby se elevó con 24 puntos y 6 rebotes.

CELTICS 116 – HAWKS 117

Sin Trae Young, los Hawks (5-7) dieron la campanada en Boston frente a unos Celtics (9-3) muy pobres, que perdieron 20 balones y que permitieron además 20 rebotes ofensivos de Atlanta.

Uno de esos rebotes en ataque resultó definitivo, ya que Onyeka Okongwu, tras un fallo de su compañero Dyson Daniels, logró un palmeo para poner a Atlanta un punto arriba a falta de 6.1 segundos.

Dentro de una noche muy desafortunada, el final de Boston fue apropiado al guion de la velada: Jrue Holiday y Jayson Tatum no se entendieron y perdieron el balón, los Celtics lograron recuperar la posesión con 3.7 segundos todavía por jugarse y Jaylen Brown falló sobre la bocina.

Daniels (28 puntos y 7 asistencias) y Jalen Johnson (triple-doble con 18 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) encabezaron el asalto de Atlanta en tanto que Brown (37 puntos) y Derrick White (31 puntos y 6 rebotes) se pusieron al frente de Boston.

PISTONS 123 – HEAT 121

Un final esperpéntico. Solo así se puede definir el desenlace del partido que los Heat (4-6) perdieron en la prórroga ante los Pistons (5-7).

Miami ganaba por 119-121 a falta de 1.8 segundos cuando, después de un tiempo muerto, Detroit empató el marcador en un grave error defensivo de los Heat.

Furioso por lo sucedido, el técnico de Miami, Erik Spoelstra, pidió un tiempo muerto pero ya no le quedaban, por lo que los árbitros pitaron técnica, los Pistons se colocaron por delante gracias a ese tiro libre y además se adjudicaron con la posesión con 1.1 segundos para cerrar el triunfo de nuevo desde la línea de personal.

Los 40 puntos con 8 asistencias de Tyler Herro se quedaron sin premio en los Heat (4-6) en tanto que Cade Cunningham lideró con 21 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias a los Pistons (5-7).

BLAZERS 122 – TIMBERWOLVES 108

Otro resultado inesperado para inaugurar la NBA Cup fue el triunfo de los Blazers (4-8), que tuvieron a siete jugadores por encima de los 10 puntos y nada menos que 64 puntos de su banquillo para sorprender a los Timberwolves (6-5).

Robert Williams (19 puntos y 9 rebotes) fue uno de los nombres propios dentro de esa gran noche colectiva de Portland en tanto que Anthony Edwards (26 puntos) y Naz Reid (28 puntos y 6 rebotes) no pudieron impedir este serio tropiezo de Minesota.

En el resto de encuentros de esta primera jornada de la NBA Cup, los Phoenix Suns sin Kevin Durant se impusieron a los Utah Jazz (112-120), los Orlando Magic derrotaron sin problemas a los Charlotte Hornets (114-89) y los Milwaukee Bucks tomaron aire ante los Toronto Raptors (99-85) con 23 puntos y 7 asistencias de Giannis Antetokounmpo.