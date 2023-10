El regional mexicano emerge como una fuerza dominante en la música latina

Miami, (EFE).- El sonido regional mexicano emerge como una fuerza dominante dentro de la música latina y un género que aspira a ser global, según señalaron este lunes en Miami participantes de la jornada inaugural de la Semana de la Música Latina de Billboard.

“Vamos a global, no hay vuelta para atrás”, dijo Jesús Ortiz Paz, o JOP, vocalista de la banda Fuerza Regida durante este evento que se celebra en el Faena Forum de Miami Beach, en el sur de Florida (EEUU), y donde recordó los inicios de esta agrupación californiana y abordó el presente en el que llenan estadios.

Momentos antes, Rob Jonas, el director ejecutivo de Luminate, firma de investigación y análisis de mercado especializada en entretenimiento, reveló que en las primeras 34 semanas de este año la demanda del regional mexicano en las plataformas de streaming creció el 56 % respecto a fines del año anterior.

Jonas destacó igualmente que en ese mismo periodo de tiempo (que concluyó el pasado 24 de agosto), la música latina acumuló en total 57.900 millones de escuchas en streaming, un 22,2 % más que en las primeras 34 semanas del año 2022, cuando sumó 47.400 millones.

El aumento de la música latina, que vive un boom internacional, es mayor que la media de la industria, que se incrementó el 13,3 %, acotó el ejecutivo.

El regional mexicano por su parte registró 14.300 millones de “streams” este 2023, el salto más alto cuando se le compara con otros género como el Rhythm and blues (R&B) o el pop, y con perspectivas de continuar la tendencia de atravesar fronteras.

“Es un boom en recintos, en streams, en visibilidad. Y es genial ver que esta música es aceptada en todas las culturas, que va a otros continentes”, señaló Jorge García, promotor global de tours de Live Nation, durante una discusión en torno a la potencia de la música regional en las giras.

A su lado, Hans Schafer, vicepresidente encargado de giras mundiales en Live Nation, puso de relieve que los interpretes de este género, que ahora llenan estadios, empezaron en bares y pequeños recintos, en épocas en que este sonido no se había masificado.

“Yo era mi propio Live Nation”, confesó JOP en esta misma mesa, haciendo un juego de palabras con el nombre de la que es una de las compañías organizadoras de conciertos más grandes de EEUU. “Era el mesero, cobraba las entradas y también cantaba”, agregó.

CRECIMIENTO DIVERSO

“Lo importante es darnos cuenta de que el público a nivel mundial le interesa toda la música latina, no solo el reguetón y no solo el urbano, y eso es una gran cosa, porque puede crecer en muchas direcciones”, señaló a EFE Leila Cobo, directora de contenido en español de Billboard.

La ejecutiva destacó que la música latina se ha diversificado y que incluso lo que se conoce como regional mexicano engloba varios estilos o sirve de plataforma para artistas con propuestas innovadoras, como es el caso de Peso Pluma, que “se mueve en varios sonidos”.

La programación de esta semana de charlas, paneles, mesas redondas y recitales íntimos que se inauguró hoy, y en la que participarán artistas y ejecutivos del sector, es una muestra de la variedad de la música latina, cuyo auge al parecer ya no solo se sustenta en el género urbano, añadió.

Como muestra de un “resurgir del pop”, como calificó Cobo, participarán de este evento el cantante Fonseca, los integrantes del grupo RBD Maite Perroni, Christián Chávez y Christopher von Uckerman, así como Shakira, a la que Billboard nombró en mayo pasado la Mujer del Año.

“Shakira ha evolucionado con su música y está teniendo el mismo éxito que tuvo en su apogeo. Es una artista global total y sigue vigente”, aseveró Cobo, quien precisamente el próximo miércoles charlará con la colombiana.

La música urbana, no obstante, tiene una importante presencia en la programación de este evento, que se celebra desde hace 30 años, y que en esta edición tendrá como uno de sus puntos destacados la conversación que sostendrán dos “padrinos” de este género: Chencho Corleone y Vico C.

La Semana de la Música Latina coincide con los premios Latin Billboard, que se celebrarán el jueves en el Watsco Center de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, y una gala en la que, con 21 candidaturas, parte como favorito Peso Pluma.

El mexicano además será uno de los artistas que ofrecerá presentaciones en vivo esta semana, al igual que DannyLux, Greeicy, Mike Bahía y Fonseca, entre otros.