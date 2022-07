El regulador de energía de México frena una planta eólica de Iberdrola

Ciudad de México, (EFE).- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México frenó el inicio de operaciones de una planta eólica de la española Iberdrola en el estado de Guanajuato, del centro del país, según revelan documentos oficiales disponibles este jueves.

El expediente judicial 666/2022 muestra que Iberdrola México solicitó un amparo en el Juzgado Tercero especializado en Competencia Económica contra un oficio de la CRE del 9 de junio, en el que el regulador “determinó que no era procedente” el “aviso de inicio de operación comercial”.

El juez admitió la solicitud de amparo de Iberdrola, pero no suspendió la orden de la CRE de frenar el arranque de la planta y fijó para el próximo 5 de septiembre la audiencia para revisar los argumentos.

De acuerdo con el expediente, la CRE “identificó un posible incumplimiento” del permiso.

En una resolución del 29 de marzo pasado, el regulador había negado a Iberdrola trasladar su central al municipio de San Felipe, en el estado de Guanajuato, porque el permiso original es para Villa de Arriaga y Villa de Reyes, en el vecino estado de San Luis Potosí.

Aunque el permiso data de 2015, Iberdrola argumentó que “otro desarrollador ya contaba con contratos de arrendamiento del polígono autorizado”.

Además, en otra resolución del 15 de junio, la CRE negó modificar el permiso de Iberdrola para generar energía eléctrica para abastecer a 404 socios beneficiarios con 1.329 centros de carga.

“De aprobar la solicitud de modificación de beneficiarios promovida por la permisionaria, constituiría un acto contrario al desarrollo eficiente del mercado y protección de los intereses de los usuarios”, argumentó la CRE.

Tras conocerse la decisión de la CRE, Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, declaró a medios locales que “es una mala noticia” y un “duro golpe a la competitividad” del estado, por lo que ofreció su apoyo a la empresa.

La negativa llega después de la multa de 9.145 millones de pesos (cerca de 441 millones de dólares), una de las más altas en la historia del sector energético mexicano, que la CRE impuso a Iberdrola en mayo pasado.

La compañía, cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo este lunes un amparo para evitar por ahora el pago de la sanción.

El presidente de México y la CRE han argumentado que Iberdrola no puede operar ahora con el esquema de autoabastecimiento tras el aval que dio la Suprema Corte en abril a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que propuso López Obrador para fortalecer a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).