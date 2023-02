El reto del presidente

Para La Red Hispana

El presidente Joe Biden llegó de capa caída a su Mensaje sobre el Estado de la Unión.

Un nuevo sondeo en The Washington Post y la cadena ABC nos muestra que un 62% de los votantes considera que Biden no ha hecho nada o casi nada en los primeros 2 años de su gobierno. En contraparte, sólo un 36% de los electores le asigna calificaciones aprobatorias en su gestión como presidente de los Estados Unidos.

Es indudable que el presidente Biden ha alcanzado logros indudables en la Casa Blanca tanto en materia económica como en temas sociales.

Desde 2021, se han generado millones de nuevos empleos y la tasa de desempleo cayó a 3.4% en enero, la más baja de la historia, además de sumar más de 300,000 millones de dólares de inversiones en infraestructura y lograr la aprobación legislativa de la Ley CHIPS para potenciar la producción de microprocesadores y puestos de trabajo.

Biden logró también aprobar con los demócratas la Ley de Reducción Inflacionaria (IRA), que aun cuando ha hecho poco en reducir la inflación, empezó a canalizar la mayor inversión en la historia a favor de la justicia climática y en contra del cambio climático. La ley fijó un techo de 2,000 dólares al año en el costo de las medicinas a beneficiarios de Medicare, quienes ahora sólo pagarán 35 dólares al mes en la insulina.

Pero no es todo. El presidente Biden logró acercar a demócratas y republicanos para aprobar la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, la más ambiciosa en los últimos 30 años para la seguridad de las armas de fuego, incluida la revisión de antecedentes penales para compradores de armas menores de 21 años.

Y hace casi un año, en marzo de 2022, el presidente reautorizó la ley de violencia contra las mujeres, mejor conocida como VAWA, por la cual había votado como senador en 1994 y que había ofrecido protección legal contra los ataques y violencia doméstica durante 28 años pero que había expirado durante la era Trump.

Pero a pesar de esta cadena de logros, la encuesta del Washington Post y de la cadena ABC sugiere que el público o no se está dando cuenta o no lo están valorando.

6 de cada 10 estadounidenses perciben que Biden no ha creado más puestos de trabajo en sus comunidades; otros 6 de cada 10 creen que no ha mejorado las carreteras o puentes; y 5 de cada 10 piensan que no ha podido bajar el costo de las medicinas.

Todo lo cual sugiere que el presidente tiene una tarea de comunicación enorme para hacer que el público, y particularmente los votantes adultos, conozcan su agenda y sus logros.

Por lo pronto, la Casa Blanca ya programó visitas inminentes de Biden a Wisconsin y Florida a hablar de su plan económico, así como de las protecciones al seguro social y el Medicare. Otros funcionarios harán lo propio. Aún hay tiempo para recuperar la credibilidad, pero tendría que ser un esfuerzo sistemático, incansable y diario.