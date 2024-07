El rodaje de una película de Leonardo DiCaprio en California busca actores latinos

Los Ángeles, (EFE).- La producción de una película protagonizada por Leonardo DiCaprio cerca de la frontera entre California y México busca actores latinos para que participen como extras en el rodaje en los últimos días de julio, informaron medios locales.

La cinta es la última película del director Paul Thomas Anderson, nominado once veces al Oscar como mejor director, que actualmente tiene el título provisional de ‘BC Project’.

Según reportó el periódico The San Diego Tribune, la producción ha convocado a actores latinos para grabar unas escenas del film, que se espera que se estrene en julio de 2025.

El proyecto, que cuenta entre su reparto con DiCaprio, Sean Penn y Regina Hall, ha estado filmando en las últimas semanas varias escenas de acción y persecución en el desierto de Anza-Borrego, al este de San Diego y a pocas millas al norte de la frontera de California con México.

La convocatoria es para grabar algunas escenas nocturnas en la ciudad de San Diego. Los directores de casting –Tracy Dixon y Kelly Hunt— buscan hombres, mujeres y niños latinos para actuar como extras, según dijo el rotativo.

Aunque no se ha revelado la trama de la película, se ha filtrado a los medios que el film es una adaptación moderna de la novela ‘Vineland’ (1990), del escritor estadounidense Thomas Pynchon.

En enero pasado, la producción filmó varias escenas en el norte de California, en la región de Eureka, donde los residentes compartieron fotos con los actores.

DiCaprio, que nació en Los Ángeles, viene del éxito de su película más reciente de la mano de Martin Scorsese ‘Killers of the Flower Moon’, y Penn, otro angelino, apareció más recientemente en ‘Chica Gonzo’, debut como directora de Patricia Arquette.