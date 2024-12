El salsero José Alberto “El Canario” hará bailar a Nueva York antes de su debut editorial

Nueva York, (EFE).- El salsero dominicano José Alberto “El Canario”, que este sábado se presentará con un “parrandón navideño” junto a otro grupo de conocidos merengueros en Nueva York, comenzará el próximo año debutando como escritor con un libro en el que relata sus experiencias tras cinco décadas en los escenarios.

‘José Alberto “El Canario”, por si hay una pregunta’ es el título de la obra que tiene previsto publicar entre marzo y abril, donde cuenta sus anécdotas con estrellas como los reyes de la música latina -Celia Cruz y Tito Puente-, con sus músicos y con diversas personalidades en la multitud de países donde le ha llevado su carrera.

“Cuento anécdotas de toda mi trayectoria. Son 50 años que celebraré el próximo año”, dijo a EFE el artista, que este 7 de diciembre se prodigará en el Lehman Center for the Performing Arts de El Bronx junto a los populares Víctor Roque y La Gran Manzana o Dioni Fernández y El Equipo, entre otros artistas dominicanos.

“El Canario” ganó el pasado 14 de noviembre su tercer Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Tradicional por ‘Rodando por el mundo’, un disco dedicado al bolero y a la música cubana.

El salsero dominicano también manifestó a EFE sentirse honrado por compartir el escenario con sus compatriotas y amigos músicos, tras lo cual realizará varias presentaciones antes de finalizar el año con su familia.

“Le doy las gracias a Dios por un año más de vida, de éxitos y de superar todos los obstáculos que nos ponen en el camino”, añadió.

Para este proyecto musical, al que le ha dedicado dos años, el dominicano contó con varias estrellas como invitados, entre ellas Milly Quezada, Víctor Manuelle, Jorge Celedón, Gilberto Santa Rosa y Pablo Milanés, que murió antes de que el disco saliera al mercado.

“Esto se merece una parte dos porque son tantos los boleros que han sido éxitos y que no pudimos incluir, como los de Roberto Ledesma, Sergio González, Marco Antonio Muñiz, Roberto Yanés; grandes boleristas y mujeres también como Olga Guillot, Blanca Rosa Gil, Celeste Mendoza o Elena Burke. Son muchos”, comentó.

De acuerdo con el cantante, es importante que los jóvenes conozcan esta música y “sus raíces” porque sus padres y abuelos crecieron oyéndola y hoy no se escucha ni en la radio ni en redes sociales.

Un libro personal propuesto por su esposa

“El Canario” está listo para dar la bienvenida a 2025 con una agenda de varios proyectos, entre ellos su libro, que inició por sugerencia de su esposa, comenzó a escribir durante la pandemia “y ya está en los últimos retoques”.

Al ser preguntado por qué anécdota le marcó más, el salsero dijo: “Hay varias interesantes junto a Celia Cruz, a Tito Puente, junto a mi orquesta, con personajes que se han cruzado por mi vida o mis amigos de infancia”.

Y añadió: “Le llamé ‘José Alberto “El Canario”, por si hay una pregunta’, que es una línea de un exitoso tema de Isabel Panoja y que yo hice en salsa”, comentó.

Su libro tendrá casi 300 páginas y contará con “muchas fotos, porque yo guardo todo. Mi familia dice que soy un viejo. Tengo afiches, la ropa de la portada de mis discos y de mis grandes conciertos”, recalcó.

Agradecido por su trayectoria, el artista espera ahora que los próximos cuatro años (con nuevo Gobierno de Donald Trump en EE.UU.) “sean de dicha, de cosas buenas, que las situaciones no sigan poniéndose peor, que se acaben las guerras, las dictaduras, y que viva la libertad para todos nosotros. Eso es lo más que necesitamos para todo el mundo”, aseveró.