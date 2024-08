El salsero Víctor Manuelle recibirá las llaves de la ciudad de Nueva York

Nueva York, (EFE).- El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle recibirá las llaves de la ciudad de Nueva York el próximo 21 de agosto en un evento que concluirá con un espectáculo del sonero como parte de la serie de conciertos de verano ‘Rise Up New York’.

El reconocimiento al conocido como el ‘Sonero de la juventud’ será en la playa Orchad Beach de El Bronx, condado donde nació el cantante y compositor con una carrera de más de dos décadas en la que ha vendido más de un millón de copias de sus discos.

“Con mucha humildad agradezco al alcalde (Eric) Adams este reconocimiento y el que me permita reencontrarme con el público hispano de la ciudad, en un evento tan significativo como lo es ‘Rise-Up'”, indicó en un comunicado el intérprete que cuenta con un récord Guinness por su desempeño en las listas de éxitos.

Concretamente, tiene 47 sencillos en las listas Billboard Hot Latin Songs y 29 temas en el primer lugar de Billboard Tropical Airplay.

El salsero dijo, además, estar “entusiasmado” de volver a Nueva York porque espera que sus “hermanos latinos se den cita para celebrar juntos una noche llena de mucha música y energía”.

Además de su exitosa trayectoria en los escenarios, el artista es portavoz desde 2015 de la fundación De Frente al Alzheimer que, a través de sus esfuerzos, ha ayudado a más de 400 familias puertorriqueñas con gastos de atención para esa enfermedad, tales como servicios médicos, cuidadores, enfermería y medicamentos.