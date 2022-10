“El Secreto de la Familia Greco” recrea una impactante historia de secuestros

Miami, (EFE).- “El Secreto de la Familia Greco”, adaptación de la argentina “Historia de un Clan” y que llega a Netflix el próximo 4 de noviembre, ofrece el retrato de una familia mexicana de clase alta en decadencia que recurre al secuestro para mantener su estatus, una trama que dejara al espectador “impactado”, como dijo en entrevista con EFE Samantha Siqueiros.

La actriz mexicana, quien actuó en “Señora Acero”, dijo que las personas se sorprenderán por esta serie producida por Telemundo Streaming Studios y Underground, y que se inspira en la historia real del “Clan Puccio” en Argentina.

“La gente quedará impacta porque la serie aborda un tema que hace reflexionar y por estar basada en hechos reales”, aseguró Siqueiros, de 29 años, que en este nuevo trabajo interpreta a Sabrina, la hija mayor de una familia que no duda en recurrir a los secuestros con tal de mantener un estatus social que temen perder.

“El Secreto de la Familia Greco” fue filmada durante cuatro meses a finales de 2021 y está inspirada en hechos reales, una dura historia que recrea el México de la década de 1980 del pasado siglo.

“La serie muestra la crueldad a la que puede llegar el ser humano”, destaca la actriz, que ganó notoriedad tras interpretar a Victoria Franco en la serie televisiva del canal Nickelodeon “Vikki RPM”, en el papel de Victoria Franco.

“El personaje es muy diferente a mí”, subraya sobre Sabrina, la mayor de las hijas de la familia, que, explica Siqueiros, “está harta de su madre y hermanos”.

“La serie es muy fuerte y mantiene en tensión al teleespectador”, destacó la artista sobre este trabajo de intriga de nueve capítulos que supone el regreso del actor mexicano Fernando Colunga (“María la del Barrio”, “Marimar”) a las pantallas tras su última participación en “Pasión y poder”, de 2016.

“Sabrina es la rara de la familia, una joven que vive en su mundo y que tiene una extraña relación con una monja, que es con la única que se entiende”, destaca.

“Ella -Sabrina- vive en su mundo y está en otro canal distinto al del resto de la familia”, dijo la artista.

La serie está inspirada en hechos reales y basada en la serie argentina “Historia de un Clan”, creada por Luis y Sebastián Ortega, quien también fue productor ejecutivo, junto a Pablo Culell.

La historia se centra en los Greco durante la década de 1980 en Jalisco (México), quienes bajo la fachada de ser una familia tradicional esconden un clan de delincuentes que secuestra, tortura y asesina a sus víctimas si no consiguen el rescate que piden.

El matrimonio de la familia tiene cuatro hijos: Darío, Sabrina, Abril, y Andrés “Andy”, el hijo ejemplar, todos afectados por una fuerte crisis económica que deja maltrecha a la empresa familiar, lo que les obliga a convertirse en peligrosos delincuentes que no dudan en recurrir a lo más bajo de los instintos para mantener su estatus.

“Sin duda es una serie que deja al espectador con intriga, un ‘thriller’ que va hacer que la gente disfrute mucho”, destacó la actriz, tras recordar que todo el elenco de la serie, además del equipo de filmación, tuvo que hacer un esfuerzo para la grabación, que se llevó a cabo cuando todavía quedaban secuelas en Argentina de la pandemia de la covid-19.

“La serie está basada en hechos reales y, sin duda, va a mantener al espectador en tensión”, subrayó Siqueiros, que consolidó su fama en 2017 tras interpretar a Ana en la telenovela mexicana “Sin tu mirada”.

El elenco de la serie incluye a Fernando Colunga y la actriz mexicana Lisa Owen (“Capadocia”, “El Señor de los Cielos”), como Aquiles y Marta, respectivamente, los líderes del clan criminal familiar.

A su lado completan el reparto Manuel Masalva (“Narcos México”), Luis Machín (“Padre Coraje”, “El Lobista”), Rafael Ferro (“Argentina, Tierra de Amor y Venganza”) y Alejandro de Hoyos (“Monarca”), entre otros.

Esta primera temporada de la serie fue producida y filmada entre México Argentina.