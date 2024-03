El sector hídrico de México pide a los candidatos 10 acciones ante la escasez de agua

Ciudad de México,(EFE).- El sector hídrico de México, encabezado por el Consejo Consultivo del Agua, propuso este jueves a los candidatos en las elecciones del 2 de junio 10 acciones para paliar la escasez que vive el país.

“La aspiración de este grupo de organizaciones es (hacer) un llamado basado en una serie de planteamientos que puedan contribuir a solucionar el gran reto del agua”, explicó el director ejecutivo de Agua Capital, Eduardo Vázquez, en una conferencia de prensa.

Radiografió la situación hídrica del país, donde, de los 653 acuíferos existentes, 157 presentan “situación de sobreexplotación”, y solo el 53,6 % de la población tiene acceso diario al agua.

“El fenómeno del cambio climático cada vez más tiene una seria afectación en los recursos hídricos”, añadió, sobre todo en su disponibilidad, cantidad y calidad.

Además, advirtió de un sesgo de género y de una limitación en el acceso a la educación relacionados con esa problemática, pues una de cada tres personas, principalmente mujeres y niños, debe acarrear manualmente el agua a sus hogares.

Ante esto, las organizaciones expusieron un decálogo que reclama, principalmente, el abordaje de la problemática desde una “estrategia nacional con visión a 2050”, en palabras del presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez.

Así, debe partir de estrategias sostenibles, como la economía circular, y requiere de “presupuesto e inversión” en infraestructuras.

“Para atender esta crisis hídrica, se necesitan recursos, no solo discursos”, advirtió Rodríguez.

Señaló la necesidad de invertir “alrededor del 0,3 del producto interior bruto (PIB)” del país, al citar datos de organizaciones internacionales, y destacó que si se invierten entre 140.000 y 160.000 millones de pesos (entre 8.000 y 9.000 millones de dólares) anuales durante los próximos 10 años, “sería un gran avance”.

Críticas a López Obrador por “prohibicionista”

Por otra parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, criticó al mandatario Andrés Manuel López Obrador por pretender restringir al uso doméstico las concesiones hídricas en zonas con escasez de agua.

Una de las reformas constitucionales que presentó el pasado 5 de febrero va en esta dirección.

“Tenemos que buscar soluciones no prohibiendo, sino buscando cómo el desarrollo industrial, la ciudadanía y el campo podemos convivir sin ningún problema”, recomendó Abugaber.

Rodríguez aseguró que el agua es una “palanca de desarrollo” económico y exigió a los gobiernos que “guarden el equilibrio” en la toma de decisiones.

“Los proteccionismos o prohibicionismos no funcionan nada, darían el traste al esquema del ‘nearshoring’ (relocalización de cadenas de valor)”, aseguró, pues las regiones con menos disponibilidad de agua son el centro y el norte del país, también principales receptoras de estas empresas extranjeras.

Los panelistas aseguraron que el “agua no tiene color, ideología o partido”, sino “necesidades”, y que el próximo presidente o presidenta afrontará el “sexenio del agua”.