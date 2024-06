El seleccionador de Canadá refuerza a Davies y Argentina ultima detalles sin testigos

Atlanta (Georgia, EE.UU.), (EFE).- La selección argentina ultima este martes, a puerta cerrada, los detalles de su estreno en la Copa América de Estados Unidos, ante una selección canadiense que tendrá como capitán en el torneo a su gran estrella, Alphonso Davies.

Con poco más de un mes en el cargo, el técnico Jesse Marsch, ya le ha dado galones a su jugador emblema, al que ha reforzado mientras se ve envuelto en la polémica sobre su rechazo a renovar por el Bayern y el presunto interés del Real Madrid.

Pese a las posibles distracciones que pueda sufrir durante el torneo el jugador, de 23 años y que termina contrato con el club bávaro en junio de 2025, el extécnico del Leeds no ha dudado en darle la cinta de capitán.

“Alphonso es un profesional joven y experimentado que tiene todas las herramientas para ser un excelente capitán. Ha estado en el centro de atención desde muy joven y lo manejó muy bien, sé que está a la altura del desafío de asumir un rol más amplio y con más responsabilidad”, justificó Marsch tras el anuncio oficial este lunes de su decisión.

Davies ya lució el brazalete en el debut de Marsch (derrota por 4-0 frente a Países Bajos) pero no frente a Francia, en el último partido de preparación antes de la Copa América, en el que el capitán fue el centrocampista del Oporto Stephen Eustàquio, elegido el Mejor Jugador canadiense del año, que tuvo tal distinción mientras duró el interinaje del anterior entrenador, Mauro Biello, y ahora será el segundo capitán.

Marsch habló hace un par de semanas de Davies como el líder que necesita Canadá en su camino al Mundial 2026, que coorganizará con Estados Unidos y México.

“Sabemos que todavía es joven y que como capitán no es un producto terminado, pero creo que los muchachos lo admiran y que es un líder inspirador”, dijo

“Lo que ahora hago es desafiarle a que sea un buen líder, no sólo un gran jugador, sino alguien que cuide del grupo y sepa cómo mantener a todos encaminados y tener el tipo correcto de conversaciones con los jugadores. Jugadores nuevos y jugadores experimentados”.

“Ha hecho un muy buen trabajo en eso. Creo que se puede ver que está muy entusiasmado con el futuro de este equipo y las posibilidades, y quiere ser una gran parte del liderazgo de cara a 2026”.

El propio Davies reveló el pasado mes que, a su llegada, el exentrenador del Leeds le había hecho preguntas sobre qué es para él ser canadiense -nació en un campo de refugiados en Ghana y obtuvo la nacionalidad con 13 años- o que sentiría si llevase el brazalete de capitán.

Argentina, mientras, a dos días de comenzar su defensa del título tiene una sesión a puertas cerradas en la cancha de la Universidad de Kennesaw, previo al reconocimiento del terreno de juego del estadio Mercedes Benz que efectuará mañana.

Con un bloque principal que se ha ido consolidando desde el Mundial, las principales dudas son quiénes acompañarán a Rodrigo de Paul en el centro del campo, con tres hombres (Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mc Allister) para dos puestos y saber si Lionel Scaloni situará a Lautaro Martínez -máximo goleador y mejor jugador de la Serie A- en el once titular o se decantará por Julián Álvarez, que ya adelantó al atacante del Inter en Catar.

Por Óscar González