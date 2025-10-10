30.8 C
McAllen
Friday, October 10, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosEl Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para...
Estados UnidosPoliticaPortada

El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para reabrir el Gobierno

By El Periódico USA
0
9
EFE/EPA/ANNA ROSE LAYDEN

Washington, (EFE).– El Senado de Estados Unidos volvió a estancarse en sus esfuerzos por poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y afecta a cientos de miles de empleados públicos en todo el país.

En una votación procedimental celebrada por la tarde, la cámara rechazó por 54 votos en contra y 45 a favor la resolución de continuidad enviada por la Cámara de Representantes, impidiendo que el proyecto avanzara hacia su debate final.

Se trata del séptimo intento fallido del Congreso por aprobar una medida de financiación temporal.

El estancamiento refleja la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las condiciones del presupuesto, especialmente en torno al gasto en salud, subsidios sociales y las prioridades fiscales de la Administración Trump.

Mientras tanto, el cierre continúa afectando aeropuertos, parques nacionales y museos federales, que han comenzado a reducir operaciones o cerrar.

De acuerdo diversos senadores advirtieron que, de no alcanzarse un compromiso antes del fin de semana, la crisis presupuestaria podría prolongarse varias semanas más, con un impacto creciente en los servicios públicos y en la economía nacional.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025