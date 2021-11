El senador de EEUU que más tiempo lleva en el Congreso anuncia su jubilación

Washington, (EFE).- El demócrata Patrick Leahy, el senador de EE.UU. que más tiempo lleva en el Congreso, anunció este lunes que se jubilará y no optará a la reelección en las elecciones legislativas de 2022, con lo que cerrará medio siglo de carrera política.

Leahy, de 81 años y representante del estado de Vermont, ocupa actualmente la Presidencial del poderoso comité de Apropiaciones del Senado y es el legislador de mayor rango en el comité judicial y de agricultura, además de ser una influyente figura dentro del Partido Demócrata.

“Es hora de pasar la antorcha al próximo vermontés que continuará este trabajo por nuestro gran estado. Es hora de volver a casa”, proclamó Leahy en una rueda de prensa en su estado natal.

Leahy fue elegido al Senado por primera en vez en 1974 como parte de los llamados “Bebés del Watergate”, un grupo de demócratas que llegaron por primera vez el Congreso tras el escándalo del mismo nombre que provocó la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974), del Partido Republicano.

En el plano más personal, Leahy es un gran fanático de los cómics y ha aparecido en cinco películas de Batman con el argumento de que “hacer lo correcto es algo que se hace por los demás y no por uno mismo”, una lección que cree que Washington debería aprender de Bruce Wayne.

Su jubilación abrirá ahora una fiera batalla dentro de los dos partidos para ver quién podría ser el sucesor de Leahy en Vermont, un estado conocido por sus ideas progresistas.

El otro representante en el Senado por Vermont es Bernie Sanders, quien se presentó a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 2016 y 2020.

El estado de Vermont es el único de EE.UU. que aún no ha enviado una mujer para representarlo en el Congreso.