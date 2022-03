El senador Sanders pide a Manfred no dejarse arrastrar por los dueños de la MLB

Redacción Deportes, (EFE).- El senador por el estado de Vermont, Estados Unidos, Bernie Sanders, le pidió al comisionado de MLB, Rob Manfred, negociar de buena fe con los jugadores y no dejarse arrastrar por la ambición de los dueños de equipos, para de esta manera pueda terminar el paro laboral que afecta a las Grandes Ligas.

“Sr. Manfred: Ponga fin al cierre patronal. Negocie de buena fe. Que la codicia de los dueños del béisbol no se lleve nuestro pasatiempo nacional”, expresó Sanders en un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter.

El béisbol se encuentra en medio de un paro laboral desde el pasado 2 de diciembre del año 2021 y tras nueve días de negociación ininterrumpida, en Jupiter, Florida, el comisionado Manfred, anunció el martes la cancelación de los partidos de la primera semana de la temporada regular, que estaban pautados para iniciar el próximo 31 de marzo.

Esta decisión ha traído el rechazo de los jugadores y también de los fanáticos, entre ellos el senador por el estado de Vermont, quien resaltó los beneficios que han obtenido los dueños de los equipos, en un claro respaldo a la solicitud de beneficios más equitativos planteada por el Sindicato de Jugadores.

“Los propietarios de los 30 equipos del béisbol de las Grandes Ligas tienen un valor de más de $100 mil millones de dólares. El valor de sus equipos aumentó en más de $41 mil millones de dólares desde que los compraron”, especificó el legislador.

Reivindicaciones como la mejora del salario mínimo, la distribución de los beneficios y el límite al impuesto de lujo, son algunas de las solicitudes que han planteado los jugadores en sus propuestas y que mantienen abierta una brecha importante entre lo que persiguen y lo que los dueños están dispuestos a otorgar y hasta que esta no sea superada, el béisbol continuará con las puertas cerradas.