El serbio Veljko Paunovic se niega a desmentir rumor que lo coloca en el Almería

Guadalajara (México), (EFE).- El serbio Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano, se negó este jueves a desmentir el rumor que surgió en las últimas horas que lo coloca como el nuevo estratega del Almería español.

“Hoy estoy aquí para responder a todo lo que concierne al equipo y al partido del sábado. No voy a hablar sobre otras cosas”, explicó en una rueda de prensa.

El italiano Fabrizio Romano, uno de los periodistas con más credibilidad en los temas de fichajes del balompié mundial, aseguró este jueves en sus redes sociales que sólo faltan “detalles” para que Paunovic abandone al español Fernando Hierro, directivo deportivo de las Chivas, para firmar por el Almería.

Sin embargo el antiguo futbolista del Atlético de Madrid se negó hasta en dos ocasiones a desmentir su salida del Guadalajara, al que llegó el torneo pasado en el que perdió la final ante los Tigres UANL.

El serbio, naturalizado español, vive uno de sus momentos de más crisis en el equipo mexicano después de que el martes pasado separó por tiempo indefinido a los futbolistas Alexis Vega, Cristian ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez, por fallar al reglamente interno.

Estos sucedió en un momento en el que las Chivas tienen una racha de seis partidos sin ganar (cuatro derrotas y dos empates).

“La separación de los jugadores ha golpeado al grupo Internamente. He tenido conversaciones con toda la plantilla para que volvamos a reconectar los puntos importantes y el equipo se muestre con buena cara”, expresó el antiguo jugador del Almería.

De los tres jugadores, sólo Calderón era un jugador habitual en su esquema titular, pero Vega es internacional por México y considerado unas figuras de la institución; Martínez es un juvenil que recién debutó en el primer equipo.

“La separación ha sido una respuesta contundente de que no se van a tolerar indisciplinas. Ahora buscamos una reacción por parte del grupo, que el equipo se vuelva a juntar, a levantar y enfocarse a lo que hay que hacer”, aseguró el estratega serbio.

Paunovic le pidió a los hinchas de las Chivas, que los vuelvan a acobijar para el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2023, en el que el Guadalajara ocupa octava posición de la clasificación, en la zona de repesca.

El cuadro del oeste de México regresará a la actividad este sábado al recibir al Atlas, en el derbi de la ciudad de Guadalajara, que corresponde a la duodécima jornada del campeonato.