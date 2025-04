El servicio de Hacienda estudia ya retirar la exención tributaria a Harvard, según medios

Washington, (EFE).- El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de EE.UU. estudia ya si retirar la exención de pagar impuestos a la Universidad de Harvard, según adelantan varios medios este jueves sobre esa medida contemplada a instancias del Ejecutivo de Donald Trump, que ha criticado duramente a la institución por no plegarse a su agenda.

Según medios como CNN, The Washington Post y The New York Times, que citan distintas fuentes anónimas cercanas al asunto, la solicitud la habrían cursado representantes del Departamento del Tesoro al IRS el miércoles, día en que Trump amenazó a Harvard con retirarle todo apoyo financiero del Gobierno Federal.

Esta decisión supondría una escalada significativa en la ofensiva que el presidente ha emprendido contra varias universidades del país, en especial con las más prestigiosas, a las que acusa de tener una agenda “woke” (progresista) que choca con las prioridades del Ejecutivo.

A principio de abril, Trump puso en la diana a Harvard por considerar que aplica en la contratación de profesorado las políticas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI, por sus siglas en inglés) que su Gobierno está tratando de eliminar.

También estima que la institución permite el activismo estudiantil para cuestionar y criticar las políticas de Israel, lo que a ojos de su Administración supone apoyar a Hamás.

En este último aspecto, el Ejecutivo está tratando de limitar las protestas en los campus en general -prohibiendo por ejemplo cubrirse la cara a los participantes o revocando visados o tarjetas de residencia a estudiantes que se hayan significado como propalestinos.

Ayer, tras amenazar con retirar la exención de impuestos a la universidad, Trump aseguró además que “ya no debería recibir fondos federales” después de que se le haya congelado una partida de 2.200 millones de dólares.

Su batalla contra Harvard es el último capítulo de una pugna que está afectando también a universidades como Columbia, Yale, Cornell, Brown o el MIT y en la que Trump despierta críticas incluso en sectores conservadores.