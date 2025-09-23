El show de Jimmy Kimmel regresa el martes a la programación de ABC tras suspensión

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La cadena ABC anunció que a partir de hoy martes reinstalará a su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada debido a sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

ABC hizo el anuncio este lunes tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas.

Un portavoz de Disney explicó que la cadena había tomado la decisión de suspender la producción del popular programa “para evitar agravar aún más” la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días en conversaciones con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa este martes”, agregó el portavoz.

El regreso del programa se da después de una gran polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Este lunes unos 400 artistas, entre los que se incluyen legendarias estrellas de Hollywood firmaron junto a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) una carta abierta buscando apoyo del público para reprochar la suspensión que había sido catalogada como indefinida y defender la libertad de expresión. La avalancha de críticas, incluyendo figuras republicanas como el senador Ted Cruz, hizo que la Casa Blanca negara el sábado pasado que hubiera tenido que ver con la suspensión del programa de Kimmel a causa de los comentarios realizados por este a cuenta del asesinato de Kirk.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió en una entrevista con la cadena Fox que el presidente de los EE.UU., Donald Trump “no ejerció ninguna presión”, aseguró hoy en una entrevista con la cadena Fox News

No obstante, Trump aplaudió la suspensión del comediante y amenazó con quitarle los permisos de emisión a los canales que le critiquen, apuntando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.