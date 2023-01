El sobrino de Michael Jackson protagonizará el biopic “Michael”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, protagonizará el biopic sobre el Rey del Pop titulado “Michael” en el que trabaja actualmente Lionsgate, anunció este lunes el estudio cinematográfico en un comunicado.

“Conocí a Jaafar hace más de dos años y me quedé impresionado por la forma en que representa el espíritu y la personalidad de Michael”, explicó el coproductor de esta cinta biográfica, Graham King, quien desarrolló la misma función en el filme “Bohemian Rhapsody”, sobre la estrella Freddie Mercury de la banda Queen.

Jaafar Jackson es el segundo hijo menor de Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson y compositor, productor y miembro del icónico grupo Jackson 5.

“Es maravilloso verle continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes”, declaró Katherine Jackson, madre de Michael Jackson, en el mismo comunicado.

El cineasta Antoine Faqua (“The Equalizer 2”), quien recientemente ejerció como productor de la cinta “Bullet Train”, se desempeñará como director del biopic “Michael”, que se espera que comience a rodarse este 2023.

Faqua coincidió con la visión de King y añadió que Jaafar tiene una “habilidad natural” para emular a Michael y una “química enorme delante de la cámara”.

Junto a King, el filme que retratará el legado de Michael Jackson será coproducido por John Branca y John McClain. John Logan, quien escribió “Gladiator”, se encargará del guion de esta película.

“Michael” profundizará en el legado de la superestrella fallecida en 2009 a los 50 años por un paro cardíaco a través de algunas de sus recreaciones más emblemáticas.

Con 13 premios Grammy en su haber y más de 750 millones de discos vendidos en vida, el artífice de “Thriller” sigue siendo una de las máximas figuras de la música pop de toda la historia.

No obstante, el fantasma de las acusaciones de abusos contra menores ha planeado sobre el icono desde décadas antes de fallecer.

En 2005 fue hallado no culpable de abusar sexualmente de un menor de 13 años. Un delito por el que fue investigado más de diez años antes, en 1993, en un caso que se resolvió con un actor fuera de los tribunales.

Otras presuntas víctimas contaron sus versiones en la docuserie “Leaving Neverland” (2019).

La película se está rodando con la colaboración financiera de la familia de Michael Jackson, lo que, según la prensa especializada, puede influir en la forma en que “Michael” represente las acusaciones de abuso sexual.

El biopic sobre Michael Jackson comenzará a rodarse el mismo año en el que la película biográfica sobre Elvis -dirigida por Baz Luhrmann- ha cosechado ocho nominaciones para los Óscar, incluidas las de mejor película y mejor actor por el papel del estadounidense Austin Butler haciendo del “Rey del Rock”.