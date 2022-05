El ‘Soccer’ femenino conquista la igualdad salarial

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Igualdad de pago, igualdad de condiciones, indemnización por lesiones de larga duración y por problemas psicológicos, reparto de los premios de los Mundiales y de los ingresos de patrocinadores. El ‘soccer’ estadounidense dio un paso al frente y firmó esta semana un acuerdo histórico para un convenio colectivo que garantiza igualdad de trato en las selecciones femenina y masculina del fútbol profesional del país.

La lucha liderada por estrellas de la selección femenina de Estados Unidos como Megan Rapinoe o Alex Morgan, que en 2016 abrieron una disputa ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EEUU (EEOC) por discriminación salarial, tuvo premio.

A primera hora del último miércoles, la Federación de Fútbol estadounidense (USSF), organismo con sede en Chicago al mando del fútbol del país desde 1913, anunciaba el primer acuerdo de convenio colectivo que garantiza igualdad salarial y establece un nuevo estándar global.

EL CORAJE DE RAPINOE Y MORGAN

“Si un grupo de jugadoras no hubiera tenido el coraje de abrir una disputa contra su propio empleador, nunca habríamos llegado a este logro”, recordó en rueda de prensa Becca Roux, la directora de la Asociación de las jugadoras de la selección estadounidense.

“Es la victoria de todos. Esperemos que esto marque el movimiento en general, espero que afecte no solo al fútbol, sino al deporte y la sociedad”, agregó Cindy Parlow Cone, presidenta de la USSF.

El convenio fue firmado por la USSF y las asociaciones de jugadoras y jugadores estadounidenses y tiene duración hasta 2028. No solo prevé la igualdad de pago y de premios sino también un mecanismo idéntico para compartir los ingresos comerciales de ambos equipos.

Ninguna federación de fútbol ofrece actualmente igualar las ganancias de sus selecciones nacionales femenina y masculina por su participación en sus respectivas Copas Mundiales.

La presidenta del USSF expresó su agradecimiento a las tres partes involucradas, entre ellas la Asociación de jugadores de la selección masculina, que, afirmó, aceptó renunciar a parte de sus ganancias al reconocer la importancia de una repartición ética.

“Miramos los datos y nos dimos cuenta de que había posibilidad de ganar menos, pero nos centramos en el contexto general. Queríamos hacer algo que los otros equipos no habían hecho antes. Estamos orgullosos por esto”, afirmó Walker Zimmerman, presidente de la Asociación de futbolistas de la selección masculina.

REPARTO DE INGRESOS COMERCIALES

Uno de los puntos más destacados del convenio es el mismo reparto de los ingresos comerciales, un aspecto particularmente importante si se consideran los extraordinarios resultados conseguidos por la selección femenina, que ha ganado cuatro Mundiales (1991, 1999, 2015 y 2019).

La selección masculina no se ha clasificado para el Mundial de Rusia 2018 y regresará a esta vitrina el próximo diciembre en Catar.

El fútbol femenino recibirá un importante impulso con esta nueva repartición aprobada por la USSF, que cuenta en su portafolio de patrocinadores con Volkswagen, Nike, Visa, AT&T o Budweiser.

Además, la USSF pagará a jugadoras y jugadores una porción de los ingresos de entradas vendidas para partidos locales, con un bono por los encuentros que se vendan a máxima capacidad.

APOYO A JUGADORAS DURANTE Y DESPUÉS DEL EMBARAZO

Entre las prioridades está también el apoyo a las jugadoras que tengan hijos durante su carrera profesional.

En este sentido, el convenio prevé que “quienes tengan que tomar licencia debido al embarazo o para cuidar a un niño recién nacido o adoptado seguirán siendo compensadas con una cantidad acordada por un máximo de seis meses”.

Contarán además con seguro médico, seguro dental, y seguro de visión por medio de USSF, además del programa de jubilación ‘401K’, un sistema estadounidense que prevé una ayuda económica añadida de las empresas a los trabajadores de cara al final de sus carreras profesionales.

SALUD MENTAL Y SEGURIDAD

Las jugadoras contarán, al igual que los jugadores, con formas de indemnización para las lesiones que sufran vinculadas con el fútbol y también por problemas psicológicos causados por su profesión.

A eso se suma además el importante apartado sobre el “Ambiente Seguro de Trabajo”: el convenio prevé un sistema de protección para prevenir el riesgo de acoso y de conductas inadecuadas.

En este sentido, los jugadores podrán dar periódicamente opiniones sobre el trato que reciben, también de forma anónima, para proteger su dignidad y privacidad.

