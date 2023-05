El Sporting Kansas City da la sorpresa y vence 1-2 a los Seattle Sounders

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El Sporting Kansas City, colista del Oeste en la MLS, dio la sorpresa al vencer 1-2 a los Seattle Sounders, que son los líderes de esta conferencia.

Después de siete derrotas y tres empates, este es el primer triunfo para el Kansas City este año en la MLS tras haber disputado once encuentros.

En cambio, los Sounders sufrieron un serio tropiezo y no aprovecharon, para abrir hueco al frente del Oeste, que el encuentro del St. Louis City (segundo de esta conferencia) y el Dallas FC fue suspendido el sábado por mal tiempo con resultado provisional de 0-0.

También desperdiciaron la derrota de Los Angeles FC (terceros en el Oeste), que perdieron el sábado su primer encuentro del año por 2-1 ante los San Jose Earthquakes.

En este partido que cerró la jornada 11 de la MLS, el Kansas City golpeó muy pronto en Seattle y se adelantó en el minuto 4 con un tanto de Erik Thommy llegando desde atrás para rematar dentro del área.

Las buenas sensaciones de los visitantes tuvieron continuidad en el 31 cuando el mexicano Alan Pulido hizo un buen desmarque al espacio y logró el segundo tanto de su equipo cruzando con habilidad el balón al segundo palo.

El Seattle se volcó al ataque en busca de la remontada y recortó distancias en el 66 gracias al uruguayo Nicolás Lodeiro, que transformó un penalti provocado por el colombiano Fredy Montero.

Sin embargo, los locales no tuvieron acierto de cara a gol y el Kansas City selló un triunfo tan valioso como inesperado.