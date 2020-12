El Supremo de EEUU rechaza intento de Texas de revocar resultado de comicios

Washington, (EFE News).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este viernes la demanda presentada por Texas para revocar el resultado de los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

En su escrito, la alta instancia judicial señaló que “Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones”.

“El resto de mociones son rechazadas como irrelevantes”, abundó.

El comunicado no reveló detalles sobre la deliberación de los nueve jueces del Supremo (seis conservadores y tres progresistas), aunque no hubo ninguna opinión de disenso.

Esta semana, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, solicitó al Supremo que impidiera que Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todos ellos estados donde venció Biden, refrendaran su victoria en el Colegio Electoral el próximo lunes, al alegar que sus gobernadores emplearon la pandemia de covid-19 como “pretexto” para cambiar las reglas electorales y permitir un mayor voto por correo, opción que eligieron millones de estadounidenses.

A esos cuatro estados les corresponden en total 62 votos en el Colegio Electoral, de manera que si el Supremo se hubiera posicionado en favor de Paxton el resultado de las elecciones hubiera podido cambiar, ya que Trump acumula 232 votos y Biden 306, por encima de la barrera de 270 necesaria para alcanzar la Casa Blanca.

El propio Trump, que no ha reconocido su derrota en los comicios del pasado 3 de noviembre al alegar sin pruebas un supuesto fraude electoral, aportó el miércoles una moción para respaldar el caso de Texas ante el Supremo.

Y este viernes alentó en Twitter al Alto Tribunal a adoptar una resolución que lo beneficiara. “¡Si la Corte Suprema muestra gran Sabiduría y Valentía, el Pueblo Estadounidense ganará a lo mejor el caso más importante de la historia, y nuestro Proceso Electoral será respetado de nuevo!”, escribió Trump.

El martes, el máximo tribunal del país ya había rechazado una querella interpuesta por los aliados del presidente saliente para revertir el triunfo de Biden en Pensilvania.

