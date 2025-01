El Supremo EEUU se inclina por respaldar la ley que cerraría TikTok en el país en 10 días

Washington, (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinó este viernes por respaldar la ley que podría cerrar la red social TikTok en el país si no se separa de su empresa matriz, la china ByteDance, antes del 19 de enero, como estipula la norma.

El Alto Tribunal celebró este viernes una audiencia, a petición de la plataforma, que duró cerca de 3 horas, para estudiar si la ley va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. (que recoge la libertad de expresión), como alega TikTok; o, por el contrario, prevalece la protección de la seguridad nacional frente a una posible intromisión del Gobierno chino, como defiende la Administración federal.

“La ley solo se dirige a esta empresa extranjera (ByteDance), que no tiene derechos de la Primera Enmienda”, dijo la magistrada progresista Kagan.

La norma, aprobada por el Congreso en abril de 2024 por demócratas y republicanos, dio a ByteDance nueve meses para encontrar un inversor de un país que no sea considerado un “adversario” de Estados Unidos para vender sus operaciones.

Después de superar todas las fases judiciales en otros tribunales y que no fallasen a su favor, los creadores de TikTok y de la empresa pidieron al Alto Tribunal que revisara la constitucionalidad de la ley.

Además, alegaron que el hecho de que la ley entrase en vigor el último día de Joe Biden como presidente del país, antes de que el republicano Donald Trump sea investido el día 20, hacía “especialmente apropiada” la idea de, al menos, aplazar la prohibición.

Durante la primera parte de la audiencia, en la que participaron el abogado de la plataforma y otro en representación de creadores de contenido, los magistrados centraron el debate en el poder que el Gobierno chino tiene con TikTok.

De hecho, el magistrado Brett Kavanaugh replicó al abogado de TikTok, que pedía respetar la libertad de expresión, que China a través de la red social podría “desarrollar espías y convertir y chantajear” a los jóvenes estadounidenses.

“La preocupación existente es que están regulando un medio de comunicación”, añadió el magistrado John Roberts.

Por su parte, Noel Francisco, representante de TikTok, defendió que la norma suponía abrir la puerta a la censura y que iba en contra de la libertad de expresión de la empresa y de los usuarios.

“No se podría ir a la CNN o a Fox News y decirles: “Os vamos a regular porque estáis manipulando los contenidos de una manera que no nos gusta…”, afirmó.

Una de las opciones que propusieron los magistrados fue otorgar más tiempo a la plataforma para desvincularse de su empresa matriz para que TikTok pueda seguir funcionando en el país, pero no convenció a la defensa: “Sería excesivamente difícil en cualquier plazo”.

La fiscal Elizabeth Prelogar expuso que la recopilación de datos y la manipulación de contenidos que, según aseguró, hace TikTok, son amenazas para la seguridad nacional.

Y aunque algunos magistrados mostraron cierto escepticismo por sus argumentos sobre la manipulación de los contenidos, Prelogar afirmó que las evidencias de recopilación de datos ya son suficientes para que el Tribunal respalde la ley.

Dados los plazos, el Supremo actuó con una inusual rapidez en este caso, por lo que se espera que pueda decidir rápidamente qué hace con la norma y ya más adelante emitir una opinión más extensa.

Si el tribunal acaba dando el visto bueno a la norma federal, TikTok se apagará el próximo 19 de enero, ya que los creadores advirtieron que si ByteDance pierde el juicio, cerrarán la plataforma.

El futuro presidente del país, Donald Trump, que intentó prohibir la red social durante su primer mandato (2017-2021), pidió al Supremo que paralizara la entrada en vigor de la ley hasta que él estuviese en el cargo.

El republicano, que durante la campaña electoral dijo que “salvaría TikTok”, se ha reunido con el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, en su residencia en Mar-a-Lago (Florida), según informaron algunos medios.