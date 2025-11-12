El Supremo extiende el permiso para que Trump retenga el pago de cupones de alimentos

Washington, (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió este martes la orden que permite a la Administración de Donald Trump mantener suspendido el pago de cupones de alimentos del mes de noviembre, mientras se espera que el Congreso apruebe en breve una reapertura del Gobierno y se reanuden los desembolsos.

El alto tribunal extendió por dos días más, hasta el jueves, la suspensión del pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen cerca de 42 millones de personas.

La jueza del Supremo Ketanji Brown Jackson emitió el viernes una “suspensión administrativa” de una orden de un tribunal inferior de Rhode Island que obligaba a Trump a reanudar los pagos, una suspensión que fue extendida este martes por el Tribunal.

La corte no se pronunció sobre el fondo del asunto dado que muy probablemente la Cámara de Representantes aprobará esta semana una extensión del presupuesto federal que permita reabrir el Gobierno y retomar todos los programas, incluido el SNAP.

El Senado aprobó los presupuestos el lunes, con el voto de un grupo de demócratas rebeldes que se unieron a los republicanos, de manera que solo falta el aval de la Cámara Baja y la firma de Trump.

El de los cupones alimenticios se ha convertido en el principal frente legal durante el actual cierre de Gobierno, que con 42 días es el más largo de la historia del país, paralizando el funcionamientos de las agencias federales y la financiación de programas sociales.

El Departamento de Agricultura había planeado usar fondos de contingencia para sufragar solo la mitad del programa SNAP, pero tribunales inferiores le ordenaron financiarlo por completo, de modo que la Administración de Trump elevó el caso al Supremo.